В Украине «растворились» сотни кадыровцев 27.10.2022, 12:40

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Как «тикток-войска» помогают ВСУ.

На войне глупость стоит жизни, однако судя по последним событиям оккупанты упорно продолжают наступать на очередные грабли и таким образом помогают украинской армии. Особенно успешны в этом кадыровцы, страсть которых к пиару собственных «достижений» уже привела к большому потоку «груза 200» из Украины в оккупированную Россией Ичкерию, пишет OBOZREVATEL.

Тикток-войска: пиар дороже жизни

Орда российских оккупантов, отправленная главой Чечни Рамзаном Кадыровым из в Украину, тает с каждым днем. Еще в сентябре украинская разведка зафиксировала переброску кадыровцев на юг нашей страны, однако они не приближались к передовой, опасаясь попасть в зону огневого поражения ВСУ. Тем не менее благодаря собственной глупости им это таки удалось.

24 октября ВСУ нанесли точный удар по базе кадыровцев, которые расположились в селе Каиры.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Twitter сообщил, что по предварительным данным по меньшей мере 60 кадыровцев получили ранения, еще около 40 погибли. По последней информации, потери намного серьезнее.

Но самое интересное, как оказалось, то, что это один из тикток-«воинов» Кадырова помог нашим военным, «засветив» место дислокации захватчиков. Он снял видео из школы, где засели кадыровцы, и выложил его в сеть.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, это не первый случай такого «засвета»: «Правда предыдущие потери тикток-"воинов» были не настолько массовыми, однако все равно результативными».

По словам офицера, самое главное, что нужно понимать о роли кадыровцев в войне России против Украины – это то, что их роль излишне преувеличена.

«На самом деле они играют вспомогательную роль: действуют как заградотряды для запаниковавших российских военных и мобилизованных в ОРДЛО, а также участвуют в фильтрации населения временно оккупированной территории. Однако несмотря на это не стоит их недооценивать: их почерк – жестокость. Потому чем больше кадыровцев будет уничтожено, тем лучше для нас», – добавил разведчик.

Очень много времени кадыровцы уделяют именно пиару собственных «успехов», причем с ними в Украине постоянно катается медиа-группа, которая снимает огромное количество роликов и выкладывает в социальные сети. Подавляющее большинство этих «героических» видео – постановочные.

Рамзан Кадыров неустанно хвастается «успехами» своих «воинов» и потому уничтожение базы на Херсонщине настолько его задело, что он скатился до настоящей истерики.

За медальки и звания – что угодно

После удара по базе российских оккупантов секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обратился к кадыровцам, которые идут на войну против Украины и посоветовал им сражаться за свою собственную независимость от России.

«Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей», – написал Данилов в Twitter.

Чеченская Республика Ичкерия была оккупирована российскими властями в 2000 году после силового включения в РФ как Чеченской Республики. В ходе длительных войн РФ против Ичкерии россияне убили множество мирных жителей.

«Лицом» оккупированного региона уже долгое время является непосредственно Кадыров, который фактически предал собственный народ.

Обладатель высших наград РФ, в том числе золотой звезды героя России, Рамзан Кадыров в октябре получил от Путина новое военное звание - генерал-полковник. Что ни в коем случае не является признанием «достижений» главы Чечни - просто кремлевский диктатор как никто умеет играть на человеческих слабостях. К тому же своих вассалов нужно держать на крючке.

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