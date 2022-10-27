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В Чехии стартовала кампания за освобождение Полины Шарендо-Панасюк

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  • 27.10.2022, 12:37
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В Чехии стартовала кампания за освобождение Полины Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Активистку «Европейской Беларуси» держат в нечеловеческих условиях.

В Чехии началась компания в поддержку активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Политзаключенная, которую режим Лукашенко осудил на два года, находится в колонии в Заречье, которая известна своими нечеловеческими условиями содержания. Сейчас Полина после 40 суток карцера переведена в ПКТ (помещение камерного типа), где проведет шесть месяцев.

Инициатором кампании в поддержку политзаключенной, как сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», стал известный чешский драматург, математик Рене Левински.

К нему присоединились председатель Ассоциации независимых театров, директор «Театра X10» Ленка Гавликова, бывший узник совести, журналист, подписавший «Хартию-77» Петр Поспихал («Хартия-77» — программный документ, объединивший диссидентов в Чехословакии — ред.), писатель и переводчик Тереза Семотамова, поэт, директор «Словацкого фонда Хартии-77» Зузана Сатмари, медиааналитик Йозеф Шлерка, переводчик Кристина Шиенок.

Кампания стала реакцией на призыв «Европейской Беларуси» к международному сообществу оказать давление на диктаторский режим Лукашенко для освобождения Полины и всех остальных политзаключенных.

Организаторы кампании требуют немедленного освобождения из тюрьмы Полины Шаренды-Панасюк и обращают внимание белорусских властей, в частности — начальника колонии в Заречье Дмитрия Курловича, на его личную ответственность за соблюдение законности в том, что касается условий содержания заключенных.

Кампания за освобождение Полины призывает писать ей письма поддержки по адресу:

ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область, Беларусь.

Также по этому адресу призывают направлять письма начальнику тюрьмы Дмитрию Николаевичу Курловичу, который несет ответственность за условия содержания заключенных и должен знать, что мировая общественность следит за судьбой политзаключенных.

Предлагаются и другие формы действий и выражения солидарности с Полиной. В рамках кампании создан специальный сайт, на котором можно найти всю информацию.

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