«В частном секторе от этих мер зарплаты могут только упасть» 1 27.10.2022, 12:42

2,520

Экономист разоблачила «трюк» правительства.

В Минэкономики рассказали, как власти будут «повышать» реальную зарплату, чтобы по итогам года она оказалась не ниже прошлогодней. Возможно ли в нынешнем экономическом положении вывести из минуса уровень реальной зарплаты и какой будет цена этих усилий, объяснила экономист Катерина Борнукова.

Власти надеются на ближайшие два месяца довести усредненную реальную зарплату до прошлогоднего уровня. Делать это собираются за счет наращивания объемов производства, увязки зарплаты с производительностью труда, а также снижения инфляции, заявил министр экономики Александр Червяков.

Если упростить, то чиновники предлагают белорусам эффективнее работать. Но сделать это можно явно не на всех предприятиях, особенно на тех, на которых есть вопросы с загруженностью, занятостью и сбытом продукции.

При этом реальная зарплата за январь-сентябрь в годовом выражении оказалась на уровне минус 1,8%, а производительность труда за этот же период была минус 3,4%.

— В целом по данным с января по сентябрь ситуация чуть лучше, но в сентябре зарплаты в реальном выражении были на 4% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Это говорит о том, что ситуация ухудшится, если в ближайшие месяцы она будет на уровне минус 3−4%, — комментирует Академический директор BEROC (Киев), приглашенный профессор университета Карлоса III в Мадриде Катерина Борнукова.

Учитывая картину по обоим показателям, не совсем понятно, как привязка зарплат к производительности труда поможет повысить реальные зарплаты, говорит экономист. По ее словам, чиновники, вероятно, рассчитывают, что производительность труда будет расти в отраслях, которые до этого сильно пострадали от санкций, в частности, это могут быть нефтепереработка и химия. Это может быть связано с надеждами на восстановление части экспорта.

Эксперт отмечает, что в октябре можно наблюдать рост экспорта нефтепродуктов в Россию, пусть еще и не в больших объемах. Плюс поскольку с российских удобрений сняли часть санкций, не исключено, что Минск надеется занять место на этом рынке в России. Также есть несколько вариантов для обхода санкций, которые потенциально может использовать белорусская сторона. Например, выдавать белорусский калий за российский. Не исключено, что именно в связи с такими планами власти рассчитывают на привязку к производительности труда, ведь при восстановлении экспорта можно ожидать роста активности в соответствующих отраслях.

Однако все усилия по административному регулированию зарплат могут отразиться на зарплатах на госпредприятиях.

— Каждый раз, когда [чиновники] об говорят о подобных планах, они немного подзабывают, что у нас значительная часть населения занята в частном секторе, который всем этим командам не подчиняется.

Вот за инфляцию власти взялись основательно, выбрав для борьбы свой особенный путь с уголовными делами и арестами бизнесменов, руководителей и наемных работников компаний.

Катерина Борнукова считает, что власти такими усилиями, скорее всего, как раз надеются сбить немного инфляцию, чтобы откатить назад падение реальных зарплат.

— Возможно, эти драконовские меры на время притормозят инфляцию, но все же непонятно, сработает ли это на достижение поставленных целей. С другой стороны, мы получим массу проблем в реальной экономике. В частном секторе от этих мер зарплаты могут наоборот упасть просто потому, что на данный момент никто не понимает, как работать, а часть предприятий находится в ступоре. Особенно это касается ритейла. Несомненно, это негативно отразится на зарплатах. Получается, что мы одной рукой пытаемся решить проблему, а другой делаем гораздо хуже, причем в реальных величинах.

Трюк с реальными зарплатами по итогам этого года может получиться, но исключительно благодаря поиску альтернативных рынков сбыта экспорта, либо способов обхода санкций, считает Катерина Борнукова. Больше всего это повлияет на зарплаты в связанных с таким экспортом отраслях.

Что касается повышения зарплат в бюджетных организациях и на многих госпредприятиях, то здесь остается актуальным вопрос, насколько бюджет и компании смогут позволить рост зарплат и откуда будут брать на это финансирование.

— Хорошего ответа на этот вопрос нет. Многие предприятия находятся в тяжелом финансовом состоянии. А у многих из тех, у кого ситуация улучшается, это происходит как раз за счет падения зарплат. Что касается бюджета, мы не знаем, какой там сейчас дефицит, плюс непонятно, каким образом его финансировать, — говорит экономист. — Если есть обещания или даже какое-то финансирование от России, то можно поднапрячься и за счет финансовых проблем, накопления долга, профинансировать повышение зарплат, чтобы поставить галку, что несмотря на санкции мы вышли в ноль. Не исключено, что именно так и будут стараться сделать, и что это получится.

Снижение реальных зарплат в период падения экономики — это совершенно естественное явление, отмечает экономист. И желание скрыть его любой ценой может привести к более серьезным последствиям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».