«Карибский кризис» Владимира Путина Вадим Денисенко, УНИАН

27.10.2022, 12:50

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Вадим Денисенко

Глава РФ оказался не готов к такому повороту событий.

Сейчас мы переживаем одну из самых страшных игр, которую начали россияне - это некая реконструкция Карибского кризиса.

Большинство людей ошибаются, когда считают, что для президента РФ Владимира Путина самой большой трагедией является развал СССР. Развалу Союза предшествовал другой кризис (возможно, главная трагедия) - Карибский. Если бы Хрущев тогда не испугался, история пошла бы иначе и Союз (Россия) победили бы тогда. Сейчас Путин приблизился к своему «Карибскому кризису» и оказалось, что он к нему до сих пор не готов. Прежде всего, морально.

Дело в том, что он исходил из модели: «Запад испугается и отступит». И тут случилось то, чего он не мог предвидеть: все те кризисы, которые он планировал создать коллективному Западу, частично разваливаются. Европейцы не замерзнут в этом году, голодных войн в северной Африке не будет, инфляция не стала причиной для развала коллективного запада и, наконец, энергетический шантаж привел к переоценке базовых ценностей (в том числе, «зеленые» готовы к восстановлению АЭС).

Параллельно, в России пытаются минимизировать влияние самой агрессивной партии - партии военкоров. Главные спикеры этой партии сейчас - Пригожин и Кадыров (Гиркин временно молчит).

Можно также обратить внимание на появление экс-главы Роскосмоса Рогозина на фронте. Там от него толку, конечно же, ноль, но он, судя по всему, должен играть роль информационного балансира для Кадырова и Пригожина. Поэтому, сейчас, таких балансиров явно станет больше. Принцип прост: если ты не можешь бороться с чем-то, или возглавить что-то, ты должен размыть это что-то массой фейконовостей от массы фейкоподонков.

Именно поэтому скоро количество российских военкоров станет больше, чем количество российских военнослужащих. А в информпространстве, как считает автор этой истории Сергей Кириенко, должно уменьшиться количество ярких крикунов о том, как неправильно себя ведет Минобороны РФ. На самом деле, в результате либо не станет кого-то в реальной или виртуальной жизни, либо Пригожин с Кадыровым продолжат уничтожать авторитет российской армии.

Отдельно следует обратить внимание на Ксению Собчак и ее побег из России. Руководитель Ростеха (все новейшие технологии, которых нет) Сергей Чемезов по личному повелению Путина написал заявление о шантаже со стороны менеджеров Собчак. В переводе на человеческий язык это означает, что Собчак имела материалы на Чемезова (очевидно, что-то о коррупции) и предложила следующее: я это не публикую, ты платишь деньги. Путинская вертикаль приняла решение начать преследование Собчак, которая до сих пор считалась неприкосновенной. Для Путина такой шаг всегда очень тяжелый, а в отношении Собчак - сложный в квадрате. Судя по всему, это уже последний сигнал всем: РФ переходит к шпиономании и еще большему закручиванию гаек.

Для Путина это означает, что он окончательно порывает не только с прошлыми сантиментами, но и с единоличным принятием решений. А для окружения Путина это просто колокол: если предал Собчака, авторитетов не существует. Модель существования неприкасаемых небожителей умерла. Путь к террору открыт.

Что касается «внешней политики», стоит понимать, что звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу к своим визави - это звонки не о «грязной бомбе», а о переговорах. Тренировка по ядерному ответу России, которые проводят Путин с Шойгу - это тоже о переговорах…

То есть Путин уже просто вопит на весь мир: «Поговорите со мной!».

Пока, к счастью для нас, этот крик никто не слышит. Ведь переговоры Путин планирует, исходя из тактики мелких договоренностей в обмен на уступки. Например, продолжение функционирования «зернового коридора» в обмен на какие-то крупные уступки Кремлю. Более того, запустит Путин «грязную бомбу», или нет, для проигрыша России это не имеет никакого значения.

Для Запада - это российская диверсия. Для Китая и Индии - это слабость, когда такая сильная страна не может неядерными методами победить такую слабую, как Украина.

А еще - Путин будет тянуть время. Нынешние ядерные учения - это «китайские предупреждения», в которые ни одна из сторон уже не верит. И переиграть историю, и переписать Карибский кризис Путин не сможет.

Вадим Денисенко, УНИАН

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