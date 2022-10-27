Предприниматель из Барановичей: Людей уже достало самодурство
- 27.10.2022, 13:07
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Никто не хочет работать в таких условиях.
Сегодня в Барановичах закрылись торговые павильоны местных предпринимателей. Они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования. Протест начался и в других городах.
На текущий момент известно, что сегодня не открылись в знак протеста и непонимания, как работать дальше различные магазины ИП в: Барановичах, Лиде, Могилеве, Витебске и Гомеле.
Предприниматель из Барановичей на условиях анонимности рассказал сайту Charter97.org о ситуации на рынках города:
— Людей уже просто все достало. Нет прозрачного механизма ценообразования. Настоящее самодурство. Все знают, что было заведено несколько уголовных дел за то, что кому-то не понравились цены.
Никто не хочет работать в таких условиях. Чиновники также не могут объяснить, как работают новые постановления. Пока не будет внятного ответа, всем понятных правил игры — мы работать не будем.