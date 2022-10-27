Предприниматель из Барановичей: Людей уже достало самодурство 27.10.2022, 13:07

3,484

Никто не хочет работать в таких условиях.

Сегодня в Барановичах закрылись торговые павильоны местных предпринимателей. Они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования. Протест начался и в других городах.

На текущий момент известно, что сегодня не открылись в знак протеста и непонимания, как работать дальше различные магазины ИП в: Барановичах, Лиде, Могилеве, Витебске и Гомеле.

Предприниматель из Барановичей на условиях анонимности рассказал сайту Charter97.org о ситуации на рынках города:

— Людей уже просто все достало. Нет прозрачного механизма ценообразования. Настоящее самодурство. Все знают, что было заведено несколько уголовных дел за то, что кому-то не понравились цены.

Никто не хочет работать в таких условиях. Чиновники также не могут объяснить, как работают новые постановления. Пока не будет внятного ответа, всем понятных правил игры — мы работать не будем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».