Ученые: У тюленей есть чувство ритма 27.10.2022, 13:31

Этот навык сближает это животное с человеком.

Некоторые биологи считают, что человеческие способности к речи и музыке могут быть связаны. В свою очередь, животные, которые могут обучаться новым методам вокализации, например, певчие птицы, тоже обладают чувством ритма. Так, ученые из Института психолингвистики Макса Планка, Нидерланды, решили проверить ритмические способности морских тюленей. Исследование привело к интересным выводам, пишет techinsider.

Сначала биологи-эволюционисты создали последовательности вокализаций тюленей. Они различались по трем ритмическим свойствам: темп (быстрый или медленный), длина (как продолжительность музыкальных нот) и регулярность. Ученых интересовало: будут ли детеныши тюленей реагировать на эти ритмические паттерны?

Голландские специалисты проверили 20 молодых тюленей, которых содержали в реабилитационном центре Sealcentre Pieterburen Нидерландов, перед выпуском в дикую природу. Используя метод изучения человеческих младенцев, исследователи зафиксировали, сколько раз тюлени поворачивали голову, чтобы посмотреть на источник звука (за спиной). Такое внешнее поведение указывает на то, находят ли животные стимул интересным. Если тюлени могут различать различные ритмические свойства, то они смотрят дольше или чаще, когда слышат последовательность, которую они предпочитают.

Так, животные обращали свое внимание чаще, когда вокализации были длиннее, быстрее или ритмичнее. Это означает, что годовалые тюлени — без обучения или вознаграждения — спонтанно различали регулярные (метрономические) и нерегулярные (аритмичные) последовательности, а также те очередности с короткими и длинными нотами, с быстрым и медленным темпом.

«Еще одно млекопитающее, кроме нас, демонстрирует обработку ритма и обучение вокализации», — говорит главный автор работы Лаура Верга.

«Это значительный шаг вперед в спорах об эволюционном происхождении человеческой речи и музыкальности, которые до сих пор остаются довольно загадочными. Подобно человеческим младенцам, восприятие ритма, которое мы обнаруживаем у тюленей, возникает в раннем возрасте организма, является устойчивым и не требует ни тренировки, ни подкрепления», — заметила исследовательница.

Теперь Верга и ее команда хотят выяснить, воспринимают ли тюлени ритм вокализации других животных или даже абстрактные звуки. Также ученых интересует, проявляют ли похожие способности другие животные, - «Другие млекопитающие тоже способны спонтанно воспринимать ритм — или только тюлени такие особенные?».

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