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Си Цзиньпин призвал США к расширению сотрудничества

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  • 27.10.2022, 13:32
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Си Цзиньпин призвал США к расширению сотрудничества

Китай заявил, что это пойдет во благо всему миру.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к расширению сотрудничества. «Для обеспечения мира во всем мире две страны должны найти способы ладить друг с другом, сообщает «Немецкая волна».

Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности», - говорится в обращении китайского руководителя, которое в четверг, 27 октября, цитирует китайское государственное телевидение.

По словам Си Цзиньпина, «усиление коммуникации и сотрудничества между Китаем и США как мировыми державами поможет усилить глобальную стабильность и укрепить мир и развитие во всем мире». Председатель КНР указал, что его страна готова «сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двумя странам ладить друг с другом в новую эру». Это пойдет на благо не только США и КНР, но и всему миру, подчеркнул Си.

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