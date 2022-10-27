Генштаб ВСУ: Российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских частей к войне 27.10.2022, 13:35

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В Беларуси проводится системная подготовка к эскалации.

Деятельность российских и белорусских Вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«По имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок», – сказал Громов.

Он добавил, «скрытые мероприятия военного характера, как перемещение личного состава, вооружения и военной техники, военные маневры, восстановление или обустройство новых объектов военной инфраструктуры сочетаются с публичными сигналами власти Республики Беларусь об отсутствии намерений нападать на Украину».

«Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО», – отметил Громов.

21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в «грязную войну» РФ против Украины.

В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение «коллег из ВСУ». На видео военные подчеркнули, что войны «не хотят», но «на провокации ответят без промедления».

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