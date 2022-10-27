закрыть
27 октября 2022, четверг, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских частей к войне

  • 27.10.2022, 13:35
  • 1,996
Генштаб ВСУ: Российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских частей к войне

В Беларуси проводится системная подготовка к эскалации.

Деятельность российских и белорусских Вооруженных сил и силовых структур указывает на системную подготовку к эскалации.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«По имеющейся информации, офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь. В целом, спланировано оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок», – сказал Громов.

Он добавил, «скрытые мероприятия военного характера, как перемещение личного состава, вооружения и военной техники, военные маневры, восстановление или обустройство новых объектов военной инфраструктуры сочетаются с публичными сигналами власти Республики Беларусь об отсутствии намерений нападать на Украину».

«Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО», – отметил Громов.

21 октября ВСУ обнародовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в «грязную войну» РФ против Украины.

В минобороны Беларуси опубликовали ответ на обращение «коллег из ВСУ». На видео военные подчеркнули, что войны «не хотят», но «на провокации ответят без промедления».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский