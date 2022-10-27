«Знатно полыхало, работают ВСУ»: кадры после взрыва российского поезда с топливом в Шахтерске 27.10.2022, 13:41

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Пожар был настолько мощным, что ж/д полотно расплавилось и значительно деформировалось.

ВСУ «накрыли» российский состав с горюче-смазочными материалами на местной железнодорожной станции.

Сильный пожар не могли потушить несколько часов, при этом спустя сутки подконтрольные Кремлю СМИ распространили видео с последствиями, пишет dialog.ua.

Информационное агентство «ТАСС» публикует кадры, на которых можно оценить масштабы разрушений и последствия удара по стратегическому объекту россиян.

Российские оккупанты уже подтвердили, что в результате обстрела сгорела база с горюче-смазочными материалами.

По их данным, пожар уничтожил либо частично повредил 24 цистерны с топливом.

Однако реальные потери могут быть гораздо выше в виду того, что Москва может пытаться занизить потери.

На видео на путях стоят обгоревшие цистерны. При этом температура пожара было настолько высокой, что железнодорожное полотно рядом расплавиллсь и значительно деформироваллсь. В близлежащих зданиях взрывной волной выбило стекла.

Пользователи социальных сетей отмечают, что с учетом плотности дизтоплива и бензина в ходе пожара и взрыва было уничтожено около 1500-1600 тонн топлива.

«Работают ВСУ, профи», - комментирует видео пользователи. «Сгоревшие российские цистерны с топливом для военной техники на станции в Шахтерске. Знатно полыхало», - комментирует видео в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский.

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