«Бабушка меня перекрестила, добавив, что я буду гореть в аду» 3 27.10.2022, 13:44

2,296

Как живется в белорусской провинции людям с яркой внешностью.

Как общество реагирует на девушек с татуировками, пирсингом и броским макияжем и что вдохновляет на создание необычных ярких образов, Intex-press рассказали жительницы Барановичей.

«Мои яркие образы очень нравятся детям»

Даша Грицевич, 21 год:

— Примерять на себя яркие образы я начала в 18 лет, просто из любопытства. Тогда я и подумать не могла, что это превратится в мой стиль жизни. Все начиналось с выразительных стрелок на глазах. Но постепенно, глядя на моделей в интернете и заимствуя идеи макияжа, я начала экспериментировать: макияжа становилось все больше, появился пирсинг, татуировка. И вот уже три года мой стиль — это яркие образы.

Поначалу я стеснялась выходить в город со смелым макияжем: повышенное внимание со стороны людей было непривычным. Но довольно быстро я перестала обращать внимание на косые взгляды, стеснение пропало, а с каждым последующим выходом «в свет» мои макияжи становились только ярче.

Самый смелый эксперимент, который я проделала над собой, — это образ дьяволенка на Хэллоуин пару лет назад. Гримом для лица послужила красная помада, а рожки я сделала из пенопласта, выкрасив их акрилом. В таком образе я ехала в автобусе через весь город к подруге, с которой мы договорились пофотографироваться. Внимания я тогда «собрала» очень много. Люди с любопытством меня рассматривали, кто-то улыбался и делал комплименты, кто-то советовал — «умылась бы». Одна бабушка и вовсе меня перекрестила, добавив, что я буду гореть в аду. Меня это нисколько не задело, я лишь улыбнулась. Зачем отвечать на негатив — негативом?

Вообще, в городе люди по-разному реагируют на мой внешний вид. Девушки и женщины часто подходят ко мне и хвалят макияж, мои яркие образы очень нравятся детям. А вот мужчины, бывает, и обидное что-то скажут.

Но если раньше негатив мог «забить меня в угол», то сейчас я не обращаю на это никакого внимания. У меня все просто: я делаю то, что мне нравится, и я знаю, что есть люди, которым мои образы приходятся по вкусу — это главное.

Мне кажется, в том, чтобы сделать мир чуточку ярче, нет ничего плохого!

«Человек с яркой внешностью — предмет для осуждения и насмешек»

Август, 18 лет:

— Я — творческий человек: учусь в музыкальном колледже, пишу музыку на свои стихи, а с недавнего времени увлеклась татуировкой. Думаю, отсюда у меня и желание создать себе яркую внешность: считаю, что творческой и яркой можно быть не только внутри, но и снаружи.

У меня все началось с прически. В интернете я наткнулась на такой стиль внешности, как «томбой» (это когда девушки выбирают удобные наряды в стиле унисекс и предпочитают короткие прически, которые подошли бы парням), который и стал отправной точкой в формировании моего стиля. В 15 лет я намеренно начала стричься более коротко, чем разрешали родители. С каждой последующей стрижкой мои волосы становились все короче, и в какой-то момент родители смирились с этим, сказав «делай, что хочешь».

В то же время я придумала и свой псевдоним — Август. Этот месяц у меня связан с очень яркими и светлыми событиями в жизни, а с псевдонимом ассоциируется весь мой образ. Вне учебы я всегда Август, так меня зовут буквально все друзья и знакомые, а на учебе я — Анастасия.

Когда я определилась со стилем прически, начались частые окрашивания волос: я красилась буквально во все цвета радуги! А в 17 лет впервые познакомилась с таким видом модификации тела как пирсинг.

Самый смелый эксперимент над собой на данный момент — это «смайл», вид прокола уздечки верхней губы. Пирсинг получил свое название неслучайно: украшение можно увидеть только когда человек улыбается. Все делала сама, ночью, под светом настольной лампы, вооружившись катетером и маленьким зеркалом.

Родители относятся к моему стилю абсолютно нормально, всегда меня поддерживают. Недопонимание возникает, скорее, со старшим поколением. К примеру однажды мне пришлось услышать фразу «с тобой никто не будет общаться, твоя внешность неприемлема для учебы». Но после того, как я кардинально изменила внешность, люди, наоборот, начали ко мне тянуться. В колледже и компаниях меня считают лидером, что, безусловно, очень приятно.

Жаль, но в Барановичах человек с яркой внешностью — это, скорее, предмет для осуждения и насмешек. Многие может быть и хотели бы стать ярче, но боятся косых взглядов. У нас словно не принято выделяться, это удручает.

«Начальство регулярно упрекало меня в том, что я должна прятать татуировки на руках»

Дарья, 35 лет:

— Меня всегда привлекала яркая и необычная внешность. Еще будучи подростком, я постоянно красила волосы в яркий цвет, заплетала себе дреды и сенегальские косички, испытывала слабость к татуировкам.

На первое тату я решилась в 23 года. И постепенно «заполняла» свое тело все новыми и новыми рисунками — на руках, ногах, животе… В феврале прошлого года я полностью «закрыла» спину — это сложная технически, масштабная татуировка, работа над которой велась годами.

Сложно передать словами, что татуировки значат для меня. Я с ними — одно целое, чувствую каждую из них и не представляю себя без тату. Хорошая и качественная татуировка — это ответственный шаг и очень недешевое удовольствие. Я делаю это, прежде всего, чтобы нравится самой себе.

До 30 лет я скрывала татуировки от мамы (она у меня человек старой закалки), но в какой-то момент словила себя на мысли, что я взрослый человек, это мое тело и я могу делать с ним все, что захочу. Мама приняла меня такой, какая я есть.

Но быть ярким в Барановичах, я считаю, морально сложно. У нас дико нетолерантные и нетактичные люди. Серая толпа, заметив кого-то яркого и необычного, тут же принимается его обсуждать, тыкать в него пальцем, а бывает, и оскорбит.

На моей предыдущей работе мне постоянно делали замечания, начальство говорило, что я должна прятать татуировки на руках, из-за этого мне приходилось даже в жару работать с длинным рукавом. В какой-то момент такое отношение просто меня взбесило, и я уволилась.

Недавно тоже был случай. У меня были зеленые сенегальские косички, мы стояли с мамой на вокзале в Бресте, к нам подошел какой-то дядька и, взглянув на мою прическу, выкрикнул: «Фу, какая гадость!». Я не придала этому особого значения, но осадок, безусловно, остался.

Стереотипы и рамки, в которые люди сами себя загоняют, только усложняют жизнь другим людям, которые, наоборот, стараются сделать этот мир ярче. Ведь красивый человек — это, прежде всего, добрый человек, который принимает остальных такими, какие они есть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».