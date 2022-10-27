Россияне стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси 7 27.10.2022, 13:57

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Войска РФ замечены не только в Зябровке.

Россияне стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси.

Как передает УНИАН, об этом во время брифинге рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

«Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. Мы видим, что кроме военного аэродрома Зябровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах», - заявил Громов.

В то же время он отметил, что в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы есть и будут.

Он добавил, что противник продолжает активно применять с направления Беларуси дроны-камикадзе. На этой неделе российские агрессоры запустили 10 дронов-шахедов с территории Беларуси.

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