Леонид Невзлин: Си Цзиньпин вскоре выдвинет Путину ультиматум 6 27.10.2022, 14:00

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Леонид Невзлин

Глава Кремля стал помехой для китайского лидера.

Израильский филантроп Леонид Невзлин считает, что вскоре Си Цзиньпин выдвинет Путину ультиматум. После того как нынешний глава Китая закрепился у власти практически на пожизненный срок, Путин становится уже не нужен со всеми его ядерными угрозами и войной.

«Путин ему помеха. И я думаю, что через некоторое время ультиматум Путину вполне возможно будет поставлен с двух сторон – после переговоров американцев с китайцами и после определенного мирового передела», – заявил Леонид Невзлин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

В ходе беседы он подчеркнул, что не верит в многополярный мир.

«Я верю в однополярный мир или в двуполярный мир, как это было. Но в многополярный нет. Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там, где есть Китай с сателлитами и где есть Европа и Америка с дружественными странами, которых очень много, там нет места Путину. Это сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей. Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом», – высказал свое мнение Леонид Невзлин.

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