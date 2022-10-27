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Леонид Невзлин: Си Цзиньпин вскоре выдвинет Путину ультиматум

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  • 27.10.2022, 14:00
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Леонид Невзлин: Си Цзиньпин вскоре выдвинет Путину ультиматум
Леонид Невзлин

Глава Кремля стал помехой для китайского лидера.

Израильский филантроп Леонид Невзлин считает, что вскоре Си Цзиньпин выдвинет Путину ультиматум. После того как нынешний глава Китая закрепился у власти практически на пожизненный срок, Путин становится уже не нужен со всеми его ядерными угрозами и войной.

«Путин ему помеха. И я думаю, что через некоторое время ультиматум Путину вполне возможно будет поставлен с двух сторон – после переговоров американцев с китайцами и после определенного мирового передела», – заявил Леонид Невзлин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

В ходе беседы он подчеркнул, что не верит в многополярный мир.

«Я верю в однополярный мир или в двуполярный мир, как это было. Но в многополярный нет. Это изобрел Путин и его окружение для того, чтобы проявить какую-то специальную роль России. Но они прекрасно понимают, что там, где есть Китай с сателлитами и где есть Европа и Америка с дружественными странами, которых очень много, там нет места Путину. Это сырьевой придаток и, наверное, какая-то рабочая сила и место для размещения производственных мощностей. Он погубил перспективу России стать европейской страной и войти в один из полюсов полноправным членом», – высказал свое мнение Леонид Невзлин.

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