ИП из Барановичей: А смысл сейчас работать? 11 27.10.2022, 14:04

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Практически все роллеты на городском рынке закрыты.

Утром 27 октября по всему городу на рынках были закрыты почти все торговые павильоны торгующие непродовольственными товарами. Предприниматели решили, что ставят свою торговлю на паузу до тех пор, пока не будет четкого разъяснения, как дальше будет работать механизм ценообразования.

Напомним, что власти ввели регулирование цен как на отечественные, так и на импортные товары.

На рынке «Универсальный» с утра были закрыты все роллеты, пишет intex-press.by Предприниматели топтались рядом со своими павильонами, но никто их даже не открывал.

— Не будем торговать до выходных точно, — пояснила одна женщина-предприниматель. — А смысл сейчас работать, только себе в убыток! При таком ценообразовании заплатишь налоги, аренду, зарплата продавцу, за место на рынке и все — уйдешь в минус.

Один мужчина объясняет, что введенные ограничения на надбавку не выше 30%, делает их бизнес не выгодным.

— Заплати 10% на налоги, 10% на аренду, и ничего себе не остается, — добавляет девушка. — С допустимыми надбавками этими тоже непонятно. На детскую обувь она 30%, на взрослую 50%, а закупка на обувь одинаковая, вот и получается, что будем работать себе в убыток.

Переговариваясь между собой ипэшники рассказывают слухи, что в Гродно и Минске рынки не работают уже с 25 октября.

— Замучили теперь проверками! — вздыхает один предприниматель. — Требуют документы на товар чуть ли не со дня открытия моего бизнеса, а где их теперь взять, я же не храню их десятилетиями.

Обсудив свою ситуацию, предприниматели потихоньку начали расходится по домам.

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