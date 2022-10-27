ВСУ выбили войска РФ из двух опорных пунктов под Бахмутом 1 27.10.2022, 14:07

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Фото: AP

Украинская армия пошла на штурм в направлении Покровского и в населенном пункте Иванград.

Обстановка на бахмутском направлении в войне России против Украины остается сложной, но контролируемой ВСУ.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Противник продолжает наносить авиаудары в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. Подразделения ВСУ продолжают сдерживать давление противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Одрадовка и Майорск, – сказал Громов. – В ходе ведения штурмовых действий по направлению Бахмут – Покровское и в населенном пункте Иванград подразделениями отдельных механизированных бригад ВСУ возобновлен контроль над двумя взводными опорными пунктами».

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