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Ученые: С лишним весом можно бороться с помощью частиц очищенного песка

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  • 27.10.2022, 14:12
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Ученые: С лишним весом можно бороться с помощью частиц очищенного песка

Исследователи уже апробировали этот метод на модели желудка человека.

Исследователям давно известно, что частицы кремнезема влияют на то, как организм человека поглощает жиры из продуктов, пишет techinsider.

Еще в 2014 году ученые выяснили, что частицы мезопористого кремнезема помогают снизить вес у мышей с ожирением, а также легко переносятся мужчинами в качестве пищевой добавки.

Однако до недавнего времени ученые не знали, как точно работает кремнезем и на что он влияет.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Pharmaceutics, ученые использовали модель желудочно-кишечного тракта человека, которая имитировала состояние насыщения после приема жирной пищи. Затем они ввели в нее частицы очищенного песка.

Результаты показали, что искусственные частицы диоксида кремния, изготовленные из очищенного песка, препятствуют активности пищеварительных ферментов, называемых α-амилами. Эти ферменты способствуют накоплению жиров и углеводов в организме.

Исследователи также выяснили, частицы пористого кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров давали наилучшие результаты.

По словам авторов, несмотря на растущую проблему ожирения во всем мире, исторически не хватало эффективных методов лечения, свободных от побочных эффектов. В настоящее время ученые планируют проверить результаты на животных моделях.

Ранее ученые обнаружили, что популярный препарат от мигрени в определенных дозировках способен запускать процесс снижения веса у людей с ожирением. Однако всё оказалось не так просто, как кажется. Подробности об этом можно узнать в нашем материале.

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