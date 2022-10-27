Ученые: С лишним весом можно бороться с помощью частиц очищенного песка

Ученые: С лишним весом можно бороться с помощью частиц очищенного песка5
- 27.10.2022, 14:12
- 1,570
Исследователи уже апробировали этот метод на модели желудка человека.
Исследователям давно известно, что частицы кремнезема влияют на то, как организм человека поглощает жиры из продуктов, пишет techinsider.
Еще в 2014 году ученые выяснили, что частицы мезопористого кремнезема помогают снизить вес у мышей с ожирением, а также легко переносятся мужчинами в качестве пищевой добавки.
Однако до недавнего времени ученые не знали, как точно работает кремнезем и на что он влияет.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Pharmaceutics, ученые использовали модель желудочно-кишечного тракта человека, которая имитировала состояние насыщения после приема жирной пищи. Затем они ввели в нее частицы очищенного песка.
Результаты показали, что искусственные частицы диоксида кремния, изготовленные из очищенного песка, препятствуют активности пищеварительных ферментов, называемых α-амилами. Эти ферменты способствуют накоплению жиров и углеводов в организме.
Исследователи также выяснили, частицы пористого кремнезема с шириной пор от 6 до 10 нанометров давали наилучшие результаты.
По словам авторов, несмотря на растущую проблему ожирения во всем мире, исторически не хватало эффективных методов лечения, свободных от побочных эффектов. В настоящее время ученые планируют проверить результаты на животных моделях.
Ранее ученые обнаружили, что популярный препарат от мигрени в определенных дозировках способен запускать процесс снижения веса у людей с ожирением. Однако всё оказалось не так просто, как кажется. Подробности об этом можно узнать в нашем материале.