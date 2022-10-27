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В Украине подорвался на растяжке вместе с солдатами российский офицер-специалист по саперному делу

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  • 27.10.2022, 14:19
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В Украине подорвался на растяжке вместе с солдатами российский офицер-специалист по саперному делу

Оккупанты не смогли пройти через минное поле.

В Украине «самоликвидировался» российский оккупант Вячеслав Бондарев. Он подорвался на растяжке, когда вместе с другими российскими солдатами проходил через минное поле. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

«Выпускнику МВКУ 2-ка по саперному делу», - написал Иракли Комахидзе.

Известно, что Бондарев был 23-летним лейтенантом. Он «денацифицировался» 19 октября.

Стоит отметить, что оккупант был родом из города Ливны в Орловской области.

В росСМИ сообщают, что еще подростком Бондарев пошел учиться в Суворовское училище и якобы с успехом закончил его. Семьи у этого оккупанта не было.

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