Белорусы стали чаще переводить деньги за границу 1 27.10.2022, 14:24

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И меньше отправлять в Беларусь.

Белорусы за три квартала получили 246,9 млн долларов денежных переводов. Сумма переводов по сравнению с предыдущим годом упала на 6,5%.

Серьезное падение денежных переводов, полученных в стране, произошло в третьем квартале. Было получено 59,3 млн долларов, что почти в два раза меньше, чем во втором квартале. В сравнении с третьим кварталом прошлого года сумма переводов упала на 32,7%.

Средний размер одного перевода в третьем квартале составил 259,12 доллара, что на 20,2% меньше, чем год назад.

Объем переводов из Беларуси за рубеж наоборот вырос. Было отправлено 198,2 млн долларов, или на 15,6% больше, чем в прошлом году, по итогам девяти месяцев.

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