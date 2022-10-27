В Шахтерске второй раз сутки взорвали российские цистерны с топливом 8 27.10.2022, 14:31

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Ракеты HIMARS на ж/д состав и нефтебазу «навели» российские пропагандисты.

В Шахтерске в Донецкой области ВСУ второй раз за сутки попали по российским цистернам с топливом: город снова в огне.

Видео, демонстрирующее последствия нового «прилета», обнародовал в четверг, 27 октября, народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

«Во временно оккупированном Шахтерске снова горят цистерны с топливом», – отметил нардеп.

По его словам, сегодня украинские артиллеристы продолжили то, что начали вчера вечером.

По опубликованным в сети видео можно заметить, что пожар сопровождается сильным задымлением. Огонь распространился на десятки метров, а черный дым виден из разных районов.

Пока не сообщается, что именно горит. Однако местные жители предполагают, что пожар вспыхнул на нефтебазе.

Также жители Шахтерска отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких.

На месте «прилета» – масштабный пожар и задымление. На видео четко видны два разных очага пожара. Почти наверняка это топливные цистерны, оставшиеся невредимыми после ночного «хлопка». По данным российских источников, повторные удары были нанесены в 12:52 по местному времени тремя ракетами HIMARS.

Шахтерск – районный центр Донецкой области. Город оккупирован российскими силами еще с 2014 года.

Заметим, в результате предыдущего удара, произошедшего в ночь с 26 на 27 октября, было подтверждено уничтожение 12 цистерн с горючим. Но, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, вместе с топливом оккупанты перевозили через Шахтерск также и грузовые вагоны, в которых может находиться снаряжение для российских военных.

Интересно, что незадолго до второго прилета оккупационные информресурсы показали видео с места атаки и похвастались тем, что с первого раза у них еще остались невредимые цистерны. Таким образом, РосСМИ сами же выступили «наводчиками» украинского огня.

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