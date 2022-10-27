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Журналисты нашли тапки за 16 копеек и проверили, сколько шагов в них можно пройти

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  • 27.10.2022, 14:39
  • 2,228
Журналисты нашли тапки за 16 копеек и проверили, сколько шагов в них можно пройти

Тапки нужно собрать самому — прямо как мебель из IKEA.

Журналисты onliner.by нашли очередной дешевый товар в магазине конфиската «Ваш выбор» в Минске на проспекте Победителей. Это разноцветно-позитивные тапочки из материала, который похож на смесь пенопласта и полиэтилена.

Как бы странно это ни выглядело, тапочки продаются поштучно: 8 копеек за каждую. Возможно, это чтобы дать выбор творческим людям: можно купить зеленую на правую ногу и фиолетовую — на левую. Размер one size.

Тапки нужно собрать самому — прямо как мебель из IKEA. Если вы присмотритесь, то увидите, что эти вьетнамки делятся на правую и левую (это нужно учитывать, когда будете собирать свою пару).

Оценивать такой товар непросто. Цвет — яркий, запаха резины нет, толщина материала 2 миллиметра. Внутри они такие же, как и снаружи. По весу, очевидно, легкие.

Подопытный человек сделал в этих тапочках больше полутысячи шагов. Сдался, потому что в них холодно. В результате с тапочками ничего не случилось, разве что испачкалась подошва, но это ожидаемо. Бонус — если вы будете ходить в такой обуви по офису, то определенно привлечете внимание коллег.

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