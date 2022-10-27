Видеофакт: На заводе в России устроили облаву на призывников 3 27.10.2022, 14:46

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Накануне Путин заявил об «окончании частичной мобилизации».

На заводе в Ярославской области России «Газовые турбины» принудительный набор мобилизованных проходил просто на выходе из предприятия.

Об этом сообщает издание «Дождь».

Сотрудники военкоматов заблокировали пути и отлавливали выходящих со смены рабочих.

Мужчин сверяли со списками и отправляли в автобус, стоящий рядом, а там оформляли им повестки с требованием явиться в военкомат.

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