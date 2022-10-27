закрыть
27 октября 2022, четверг, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: На заводе в России устроили облаву на призывников

3
  • 27.10.2022, 14:46
  • 4,796
Видеофакт: На заводе в России устроили облаву на призывников

Накануне Путин заявил об «окончании частичной мобилизации».

На заводе в Ярославской области России «Газовые турбины» принудительный набор мобилизованных проходил просто на выходе из предприятия.

Об этом сообщает издание «Дождь».

Сотрудники военкоматов заблокировали пути и отлавливали выходящих со смены рабочих.

Мужчин сверяли со списками и отправляли в автобус, стоящий рядом, а там оформляли им повестки с требованием явиться в военкомат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский