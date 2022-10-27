«Бушлат старый, плащ-палатка советская, берцы на скотче» 1 27.10.2022, 14:53

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Как война в Украине показала жалкое состояние российской армии.

Суммарные расходы российского бюджета на армию в этом году могут достигнуть отметки примерно в $100 миллиардов. Такую оценку приводит агентство Bloomberg. До 70% от этой суммы уходит на вооружение. Сколько бюджетных средств расходуется на обмундирование российских военных – неизвестно. Зато известно, что еще в начале октября ответственность за снабжение правительство переложило на регионы.

Нередко необходимое снаряжение приходится покупать родственникам мобилизованных, о чем они сами рассказывают в социальных сетях. В некоторых случаях новобранцам приходится довольствоваться советскими запасами.

«Бушлат старый. Его уже по приезде дали. Обычные штаны, все это как положено. Плащ-палатка советская. Вещмешок. Шапка хрен знает какого года. Какой? 1982 год», – рассказывает один из новобранцев из Пензы в своем видео.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин хвастается у себя в телеграм-канале тем, что доставил для так называемой народной милиции «ДНР» зимнюю амуницию. По словам Рогозина, это форма, утепленная обувь, термобелье, вязаные шапки, перчатки. Тем временем в ВСУ пытаются разобраться еще с весенне-летней коллекцией российских военных: «Как на витрине. Вторая армия мира. Берцы на скотче».

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с разбором российской каски. Под чехлом обнаруживается старая советская каска, местами покрытая ржавчиной. В перехваченных разговорах россиян речь идет о том, что сами они используют любую возможность, чтобы разжиться украинской амуницией: «Мы одетые во все хохляцкое. Когда занимаем их позиции, или кто с трупов снимает. На мне наколенники, поджопники – все мародерское». Не лучше обстоят дела в российской армии с бронежилетами.

Мобилизованные из Краснодарского края, которые уже оказались в Украине, по-прежнему сидят практически без всего необходимого обмундирования: «Нам дали калаши и штык-ножи. И, ребята, копошитесь как хотите. Никакой информации нет, командования нет. Сидим как на иголках, потому что не знаем, где свои, а где чужие. Ни раций, ни патронов – ничего нет».

В Петербурге получил распространение список, озаглавленный «Минимальный набор для убытия в военную командировку». Близкие мобилизованных пишут, что его выдают в военкоматах. В памятке 29 вещей. Среди них два рюкзака, камуфляж, швейцарский нож, фонарь, телефон и бронежилет. Стоимость такого набора может составлять около 200 тысяч рублей ($3252). Однако необходимой амуниции давно нет в продаже.

О коррупции в армии РФ «Настоящему Времени» рассказал Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International в России.

– Илья, с чем бы вы связали такое снабжение российской армии?

– Мы видим большое количество уголовных дел, которые предшествовали войне и которые были связаны с крупными хищениями в министерстве обороны. По всей видимости, 24 февраля не было какой-то точкой перестройки ключевых элементов системы снабжения российской армии. И, возможно, хищения в российской армии продолжились. Мы видим следствие долгосрочного разворовывания российского бюджета, который выделялся на обеспечение армии.

– Вы упомянули уголовные дела. Знаете ли вы, на кого они заводятся? Хочется понять, какой это уровень принятия решений.

– В последнее время, назовем это так, есть разные виды наказания в понимании российской элиты. Одно из наказаний, разумеется, – это привлечение к уголовной ответственности, это самая сильная форма прекращения сотрудничества, назовем ее так – увольнение в запас. А есть большое количество просто уволенных генералов, то есть два заместителя министра обороны, которые были уволены в связи с переводом на другое место службы. Очевидно, что как раз эти люди отвечали, один из них точно отвечал за систему снабжения российской армии и ее провал. Но уголовные дела возбуждают на уровень ниже, то есть до начальника департамента министерства обороны и главных управлений, которые тоже имеют отношение к тому или иному сегменту. Но если говорить про количество таких возбужденных дел, то только на уровне генералов и уволенных, наверное, и привлеченных к уголовной ответственности, только двенадцать человек из генеральского состава за последнее время с начала февраля. И очевидно, что это не все, что мы знаем. То есть какое-то количество уголовных дел будет догонять российских военнослужащих, которые участвуют в этой военной кампании.

– Есть информация, что обеспечение мобилизованных сейчас возложили на регионы. Во-первых, поможет ли это избежать коррупции, а во-вторых, у регионов есть вообще на это деньги?

– Я думаю, деньги выделяются из специальных фондов. И эти деньги, разумеется, в конце прошлого года, когда формировался бюджет, не были предусмотрены. Очевидно, что этих денег не хватит полностью для того, чтобы экипировать российскую армию, которая в регионах сейчас собирается. Ни федеральный уровень, ни региональный уровень с такой проблемой справиться не может. Очевидно, что даже сборов денег, которые идут через российских военных корреспондентов, через какие-то группы поддержки вооруженных сил России, не будет хватать.

И мы понимаем, почему не будет хватать. То оборудование, та экипировка, то вооружение, которое есть, оно часто непригодно для использования. И это подтверждает большое количество захваченного российского оружия, техники и российской экипировки. Их украинская сторона не стесняется показывать. Это самый лучший элемент дискредитации российской армии со стороны Украины.

Оборудование, экипировка и снаряжение закупались министерством обороны через непрозрачные процедуры. И как показывают материалы уголовных дел, 50-70% выделенных денежных средств на переоборудование, на восстановление либо на закупку или ремонт военной техники и оборудования часто оставалось в карманах тех людей, которые отвечали за эти закупки. В этом есть некий элемент возможного спасения или снижения рисков гибели личного состава Вооруженных сил Украины по причине того, что российская армия, как оказалось, достаточно коррумпирована, если опираться на открытые источники и решения, на материалы уголовных дел.

– Неделю назад британская разведка заявила, что главная проблема российской армии в плохой логистике и в повсеместной коррупции. Сейчас хотел бы сослаться на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на своих комментаторов. Агентство пишет, что расходы на армию в этом году могут составить около $100 миллиардов. На что пойдут эти деньги, мы вряд ли точно узнаем, так как оборонный бюджет не раскрывается. Вы могли бы оценить эту сумму?

– Как вы понимаете, у меня нет доступа к бюджету, к детальной, скажем так, разлиновке бюджета и каждой строке, на что эти денежные средства идут. Это секретная информация. И доступом к ней обладает только ограниченное количество людей. Могу предположить, во-первых, откуда эти деньги возьмутся. Эти деньги будут переброшены из других строк бюджета. И мы с коллегами, другими журналистами, изучали этот аспект. И мы видим, что часть денежных средств из дорожных фондов, часть денежных средств, которые должны быть потрачены на экологию и другие аспекты жизнедеятельности граждан Российской Федерации. По сути, они будут направлены либо в бюджет, который касается национальной безопасности и обороны, либо на оккупированные территории для того, чтобы каким-то образом восстановительные работы проводить.

Тот объем заводов и предприятий, которые занимаются военно-промышленным комплексом, сейчас уже и так работает интенсивно в три смены. И очевидно, что у этого процесса есть некий предел. Ты не можешь на одном станке работать параллельно. Но, по всей видимости, значительная часть этих ресурсов может быть направлена на закупку вооружения и техники у дружественных России стран. Таких осталось стран не очень много. Втридорога покупать иранские дроны, с которыми уже научились бороться украинские военные, – это тот путь, по которому Россия вынуждена просто пойти, или прямо с колес переоборудовать заводы на что-то новое. Найм техники, увеличение бюджета на содержание российской армии, то есть выплаты похоронных денежных средств, выплаты добровольцам, увеличение пайка и закупка вооружения и техники за рубежом. По всей видимости, так будет выглядеть будущее этой военной операции в разрезе российского бюджета.

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