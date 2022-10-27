Украина усиливает войска возле границы с Беларусью 2 27.10.2022, 15:03

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Киев готовится к любым вариантам развития событий.

Украина усилила свою группировку в северном регионе возле границы с Беларусью. Цель — противостоять любому возможному возобновлению российского нападения с ее территории. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Деятельность российских и белорусских вооруженных сил и силовых структур свидетельствует о системной подготовке к эскалации... Офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей в Гродненской, Брестской и Гомельской областях РБ…» — отметил Громов.

Ранее сайт Charter97.org писал о том, что российские офицеры под видом тренировок оценивают готовность белорусских частей к войне.

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