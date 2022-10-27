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Путин готовится к поражению

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  • 27.10.2022, 15:11
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Путин готовится к поражению

Время работает против главы Кремля.

В РФ уже все понимают перспективы событий в Украине. Дошло до того, что Владимир Путин якобы через африканского президента просит Владимира Зеленского о мирном плане.

О позиции главы страны-агрессора рассказал Алексей Арестович на канале ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, Кремль пытается делать все, чтобы вытащить украинскую сторону и усадить за стол переговоров.

«Они понимают бесперспективность, причем в очень короткие сроки. Все эти концентрации войск, эти попытки не отдать, контратаковать у Сватово и Кременной. Это попытки обеспечить себе лучшую переговорную позицию. Они поняли, что эту войну проиграли... У них задача - сторговаться», - говорит Арестович.

По словам советника ОП, у них (Кремля, - ред.) «часики тикают» не в их пользу. Так, артиллерийские снаряды у РФ заканчиваются, производства нет.

«Нет артиллерии - они вообще ничего не смогут сделать. И они это прекрасно знают», - говорит Арестович.

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