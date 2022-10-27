Валентин Стефанович переизбран вице-президентом Международной федерации за права человека 27.10.2022, 15:12

Валентин Стефанович

Политзаключенный смог обратиться к конгрессу из-за решетки.

Белорусский правозащитник Валентин Стефанович, сейчас находящийся в заключении, переизбран вице-президентом Международной федерации за права человека на 41-м конгрессе организации, который проходит в Париже. Стефанович является политзаключенным. Он является вице-президентом организации с 2019 года, пишет ПЦ «Вясна».

Стефанович смог направить обращение конгрессу из-за решетки. Его зачитал глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH Илья Нузов.

«Отдельно хотел бы поблагодарить своих братьев и сестер правозащитников за их солидарность и поддержку всех лишенных свободы правозащитников в мире, и, конечно, меня лично. Правозащитная солидарность — мощная сила, и я верю, что скоро смогу присоединиться к вам, чтобы вместе шагать по этому нелегкому пути, к мировой гармонии, любви и миру», — говорится в нем.

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