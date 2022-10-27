Видеофакт: Российский пропагандист испуганно убегает от взрыва после удара ВСУ в Шахтерске
- 27.10.2022, 15:20
Из-за паники сотрудник Russia Today выругался в прямом эфире.
Съемочная группа российских пропагандистов с кремлевского телеканала Russia Today едва не погибла при взрыве цистерны с бензином в Шахтерске (оккупированная часть Донецкой области). Мощный взрыв прогремел прямо во время записи сюжета и попал на видео.
Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».
На опубликованном видео российский пропагандист Роман Косарев зачитывает текст на английском языке в момент, когда звучит взрыв.
Детонация была настолько сильной, что пропагандист бросился бежать. Испугавшись, он матерно выругался, несмотря на запись эфира.
Косарев в своем телеграм-канале сообщил, что во время записи сюжета рядом с ним взорвалась цистерна с бензином.
Подразделения ВСУ атаковали нефтебазу в тылу российской армии накануне в среду вечером. Согласно информации от оккупантов, минимум 12 цистерн с топливом были уничтожены, еще 24 получили серьезные повреждения в ходе вспыхнувшего пожара. Здания железнодорожный станции тоже были охвачены огнем.