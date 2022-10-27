Видеофакт: Российский пропагандист испуганно убегает от взрыва после удара ВСУ в Шахтерске 27.10.2022, 15:20

Роман Косарев

Из-за паники сотрудник Russia Today выругался в прямом эфире.

Съемочная группа российских пропагандистов с кремлевского телеканала Russia Today едва не погибла при взрыве цистерны с бензином в Шахтерске (оккупированная часть Донецкой области). Мощный взрыв прогремел прямо во время записи сюжета и попал на видео.

Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованном видео российский пропагандист Роман Косарев зачитывает текст на английском языке в момент, когда звучит взрыв.

Детонация была настолько сильной, что пропагандист бросился бежать. Испугавшись, он матерно выругался, несмотря на запись эфира.

Косарев в своем телеграм-канале сообщил, что во время записи сюжета рядом с ним взорвалась цистерна с бензином.

Подразделения ВСУ атаковали нефтебазу в тылу российской армии накануне в среду вечером. Согласно информации от оккупантов, минимум 12 цистерн с топливом были уничтожены, еще 24 получили серьезные повреждения в ходе вспыхнувшего пожара. Здания железнодорожный станции тоже были охвачены огнем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».