Серебряная булавка натолкнула ученых на важные выводы об истории Древнего Рима 1 27.10.2022, 15:24

1,110

Ее нашли в Великобритании.

Мастерски выполненный аксессуар, обнаруженный в Норфолке, был изготовлен римскими ювелирами. Но его необычный дизайн указывает на влияние кельтов в этом регионе, пишет «Новое время».

Согласно мнению большинства исследователей, вторжение англов, саксов и ютов в Британию началось в V веке. К этому периоду римское влияние в провинции окончательно ослабло — и найденный в Норфолке артефакт это подтверждает.

Маленькая серебряная булавка 17,6 мм на 18,9 мм поражает своей детализацией. Искусное литье наталкивает на мысли о римских технологиях, но мотивы больше свойственны кельтским племенам, населявших острова в это время.

«По мере того, как Римская Британия рушилась, в предметах быта, искусства и украшениях чувствовалось влияние местных культур, — комментирует историк доктор Хелен Гик. — Происходили активные политические и общественные процессы и население не могло быть уверенным в завтрашнем дне».

Гик отмечает, что булавка с кельтским орнаментом — один из многих артефактов того времени, показывающих, насколько сильно Британия удалилась от Рима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».