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Мощи князя Потемкина

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  • Виталий Портников, «Грани»
  • 27.10.2022, 15:31
  • 1,842
Мощи князя Потемкина
Виталий Портников

Путин и его окружение выглядят персонажами какой-нибудь «Свадьбы в Малиновке».

Глава оккупационной администрации Херсонской области коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что в спешном порядке покидающие Херсон оккупанты забрали с собой не только памятник светлейшему любовнику Екатерины ІІ, но и его «мощи» - останки Потемкина, которые находились в Свято-Екатерининском соборе.

Вообще, конечно, если бы не весь этот кошмар - ракетные обстрелы, убийства, изнасилования, призывы к утоплению детей и прочие преступления российской армии, пропаганды и террористического государства, - то основные персонажи украинской авантюры, все эти путины, медведевы, суровикины, шойгу, сальдо, лавровы и прочая хвостатая нечисть, выглядели бы чистыми персонажами какой-нибудь «Свадьбы в Малиновке». То обрядят какого-то провинциального актера в камзол и заставят изображать князя Потемкина, голосующего на «референдуме» за присоединение Херсонской области к Российской Федерации. То снимут с постамента памятник. То раскопают могилу.

Лежал себе мирно светлейший князь в гробу. Никого не трогал, и его, собственно, никто не тревожил. Нет, пришли, испоганили Херсон, назначили какого-то доходягу главой местной власти, все разворовали и разворотили, превратили мирный уютный город в театр боевых действий. Теперь и до могилы князя добрались.

Вся эта путинская война - кровавая потемкинская деревня. Вместо того чтобы создавать современное успешное государство, банда жуликов в штатском пытается вернуться уже даже не в Советский Союз, а в последние годы существования Российской империи, духовенство которой тоже тогда задумывалось об эвакуации не людей, а мощей перед наступающей армией неприятеля. И современники уже тогда, сто лет назад, поражались - что же это за средневековье такое, что же это за суета с костями в эпоху радио и телеграфа?

Но если тогда это вызывало изумление и с трудом сдерживаемый смех, то как выглядит сегодняшнее бегство с «мощами» Потемкина в эпоху интернета и космических полетов? Не являемся ли мы свидетелями бесконечного побега в прошлое в традициях самых мрачных антиутопий?

Каждый из персонажей, которым уже не осталось места ни в настоящем, ни в будущем, бежит на расстояние, которое кажется ему комфортным для выживания. Сальдо утащил чемоданчик с костями князя Потемкина. Скабеева радуется тому, как люди останутся без тепла и света. Красовский сладострастно болтает о том, как будет топить детишек. Патрушев приказывает помощникам превратить его, серого провинциального гэбиста, в Торквемаду и обосновать необходимость «десатанизации» Украины. Путин не может отвести взгляд от ядерного чемоданчика и мечтает о том, как не признавший его императором всея великия и малыя и белыя мир будет возвращен в первобытное состояние.

И все это племя одуревших горилл, все эти детоубийцы и гробокопатели, все эти десатанизаторы и денацификаторы, даже уже и не пытающееся притворяться и теребящие свои бессмысленные причиндалы перед телекамерами, продолжают называться президентами, секретарями Совбеза и ведущими телевизионных шоу. Что за удивительная метаморфоза, что за персонажи, что за безумие в воспаленных глазах, что за бессвязные речи, что за истлевшие кости! Как все-таки обидно, что за этими бывшими людишками теперь наблюдаем мы с вами, а не Салтыков-Щедрин, Гоголь или Войнович.

Уж они-то нашли бы правильные слова для каждой косточки из скелета светлейшего князя Потемкина.

Виталий Портников, «Грани»

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