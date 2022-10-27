На рынке в Молодечно также закрыты почти все павильоны 27.10.2022, 15:43

ИП отказываются работать.

«Региональная газета» пишет, что на колхозном рынке в Молодечно, закрыты все павильоны, где торговали одеждой и промтоварами.

Ларьки с продуктами работают.

На текущий момент известно, что сегодня не открылись в знак протеста и непонимания, как работать дальше различные магазины ИП в: Барановичах, Лиде, Могилеве, Витебске и Гомеле, Пинске.

Предприниматели отказываются работать, так как до сих пор нет внятного механизма регуляции цен.

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