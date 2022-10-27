ВСУ потроллили российскую авиацию 27.10.2022, 15:55

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Только в течение прошлой недели украинские защитники «приземлили» шесть ударных российских вертолетов.

Сейчас силы противовоздушной обороны Украины уничтожают не менее 79% беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 27 октября.

«Эффективность системы противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых БПЛА врага. Только за последние сутки, то есть сегодня, силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе», – отметил он.

Только в течение прошлой недели украинские защитники «приземлили» шесть ударных российских вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28. Всего с 24 февраля уничтожено около 250 вражеских вертолетов. Это примерно пять полков армейской авиации.

«Поэтому можно поздравить все экипажи авиации ВС РФ с их грядущим профессиональным праздником-завтра у них них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать», – добавил Громов.

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