Эпичный ответ картонного воинства 8 27.10.2022, 16:03

9,152

«Враг» должен умереть со смеху?

Telegram-канал «Ник и Майк» обращает внимание на несколько околовоенных новостей.

1. Картонное воинство записало эпичный ответ на обращение ВСУ. В ответе особенно выделяются три момента:

а) «Не провоцируйте нас, а то мы...» - для начала это просто смешно. Но грустно одновременно, потому что просят не провоцировать те, кто позволяет использовать свою землю для атак на Украину. Рукотворные провокации будут;

б) «Это противостояние можно прекратить» - это смешно вдвойне. Ведь, по версии хунты, никакого противостояния нет. Выходит, все же есть;

в) «Генетическая память» и «толерантная Европа» - визит Дугина не прошел бесследно. Добро пожаловать в теорию о триедином народе и защите традиционных ценностей. Дешевый повтор российских нарративов. Скоро будет «десатанизация», что в исполнении православного атеиста будет максимально кринжово.

Для пущей убедительности по «ВоенТВ» показали новейшие образцы модернизации техники картонного воинства, увидев которые враг должен умереть со смеху.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».