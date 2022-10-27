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Эпичный ответ картонного воинства

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  • 27.10.2022, 16:03
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Эпичный ответ картонного воинства

«Враг» должен умереть со смеху?

Telegram-канал «Ник и Майк» обращает внимание на несколько околовоенных новостей.

1. Картонное воинство записало эпичный ответ на обращение ВСУ. В ответе особенно выделяются три момента:

а) «Не провоцируйте нас, а то мы...» - для начала это просто смешно. Но грустно одновременно, потому что просят не провоцировать те, кто позволяет использовать свою землю для атак на Украину. Рукотворные провокации будут;

б) «Это противостояние можно прекратить» - это смешно вдвойне. Ведь, по версии хунты, никакого противостояния нет. Выходит, все же есть;

в) «Генетическая память» и «толерантная Европа» - визит Дугина не прошел бесследно. Добро пожаловать в теорию о триедином народе и защите традиционных ценностей. Дешевый повтор российских нарративов. Скоро будет «десатанизация», что в исполнении православного атеиста будет максимально кринжово.

Для пущей убедительности по «ВоенТВ» показали новейшие образцы модернизации техники картонного воинства, увидев которые враг должен умереть со смеху.

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