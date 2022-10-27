«В Польше все было дешевле, чем на Комаровском рынке летом» 27.10.2022, 16:09

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Белорусы рассказали о жизни в Варшаве.

Виктория и Глеб живут в Польше второй год. Их переезд связан и с участием в протестах, и с желанием попробовать себя за границей. «Когда я сравниваю Варшаву с Минском, не хочется быть той самой эмигранткой, которая уехала из своей деревни и теперь рассказывает, как она там страдала, но вот правда, многие вещи в Польше намного лучше», – признается девушка. Однако, по ее словам, в Варшаве они стали есть больше овощей, зелени и фруктов, появились новые хобби и праздники — День собак, когда подарки дарят даже котам, пишет ex-press.by.

Глеб участвовал в протестах 2020 года в Беларуси, и у них, по словам девушки, были проблемы из-за этого:

— Мы переехали в сентябре 2021 года в Варшаву в связи со всеми протестами в Беларуси. Мы решили, что переезд станет наилучшим решением, тем более, мы и до этого об этом разговаривали, но скорее гипотетически. В компании, где работает муж, открывался офис в Варшаве, поэтому практически все сотрудники за последний год тоже релоцировались сюда.

Героиня изначально была очень позитивно настроена на переезд, у нее не было никаких предубеждений. Наоборот, она всегда хотела пожить за границей. Просто для этого не было повода:

— У нас всегда была мысль о том, что было бы здорово попробовать пожить в другой стране. Просто для опыта. Однако жизнь в Беларуси была достаточно устаканеной и шла по накатанной, поэтому трудно было решиться на такую глобальную вещь, как переезд в другую страну. Но происходящее в стране стало отличной мотивацией все-таки попробовать.

Белоруска понимала, что будет поначалу тяжело, но к этому была готова:

— Безусловно, в первое время было немного сложновато, потому что сначала ты не понимаешь, как все утроено. Ведь наша жизнь складывается из ежедневных мелочей: сходить в магазин, где нужно читать этикетки и расплачиваться на кассе, оформлять заказы онлайн и общаться с курьерами, вызывать такси, ходить к врачам и объясняться с ними.

В Беларуси ты знаешь все об этом и даже не задумываешься, как работает доставка, магазины или маркетплейсы. Тут надо было заново все изучать. Из плюсов можно отметить платежную систему BLIK, которая встроена во все банковские приложения и позволяет с помощью сгенерированного кода подтверждать ваши активности по карте. Еще существует очень удобная система пачтоматов, когда твой заказ присылают в специальные боксы, а ты можешь его забрать в удобное для себя время. Такого я не встречала в Беларуси.

Ребята разбирались, как все работает, как устроена медицинская система:

— Наверное, вот это доставляло наибольший дискомфорт, а так все было, в принципе, нормально. В Польше достаточно много людей говорит на английском и на русском. Даже иногда бывало такое, что собеседники сами предлагали перейти на русский язык. То есть это было вполне нормально до начала войны.

Жилье

Жилье нашли достаточно быстро, потому что у мужа Виктории коллега жил в комплексе, где квартиры сдаются непосредственно от застройщика, и отзывался о месте очень положительно:

— Тут около 500 квартир. Вместо собственника — представители застройщика, которые и сдают квартиры. Читая новости и общаясь со знакомыми, я не раз слышала о различных схемах мошенничества, которые распространены при съеме квартир в Польше. Поэтому важно знать определенные детали этого процесса, чтобы снять жилье у собственника, а не у мошенника.

В нашем же случае все сложилась идеально. Так как комплекс, в котором мы живем, сдается напрямую застройщиком, то с документами не возникло никаких проблем. Все легально, прозрачно и очень понятно. Для нас это было особенно важно, потому что документы об аренде жилья включены в перечень обязательных при подаче на ВНЖ.

Единственный небольшой минус — это популярность этого места, а, следовательно, и сложности со свободными квартирами. На самом деле нужно встать в небольшую очередь, а иногда и большую. Пара ждала две недели, чтобы заехать в квартиру:

— Нам повезло прождать лишь две недели, тогда как моя знакомая, которая тоже решила снимать тут квартиру, ждала два месяца.

Здесь есть небольшое комьюнити белорусов, которые живут в этом доме. У них есть свой чат. С какими-то вопросами можно обратиться другу к другу, что-то обсудить.

Наши герои живут в 15 минутах езды от центра города. По их словам, это отличное место с хорошей инфраструктурой, и здесь достаточно много остановок общественного транспорта:

— Есть кафешки, парикмахерские, магазины, места для выгула животных, зоны для детей. Разве что парка нет — это единственный минус, а так прям очень здорово. Хорошее место получилось найти.

Девушка не знает, какая ситуация по рынку сейчас, но после начала войны цены поднялись:

— Когда мы только начинали снимать, наша двушка плюс паркоместо и коммуналка выходила в 900 долларов. Но таких цен сейчас уже не найти.

Ребятам сильно не поднимали арендную плату, так как они защищены договором. Первый год они жили, как зафиксировали в договоре, а на второй год продлили с небольшим увеличением. Разница была в инфляции небольшая. Потому поднятие тоже было минимальным:

— У нас в договоре прописано, что если мы хотим продлевать аренду (что мы и сделали спустя год), то первый раз цену пересчитывают, исходя из инфляции. Арендодатели не могут увеличить, на сколько хотят. У нас подорожание вышло буквально на 50 долларов. Если же вы захотите продлить второй раз, как рассказывали знакомые, цены могут быть самые разные, и даже не очень приятные. Без понятия, какую стоимость они назначат через год, все будет зависеть от ситуации на польском рынке жилья.

Пара признается, что они значительно улучшили свои условия жизни. До этого они жили в минской Серебрянке:

— Там была просто кошмарная ситуация с местами для машин, автомобили парковали просто на зеленой зоне. И даже там невозможно было найти место. Это самое больное, наверное. Квартира была неплохая, довольно просторная и с ремонтом десятилетней давности, что вроде бы неплохо, но подъезд был просто ужасный: грязный и темный.

В Польше, как говорит девушка, в их квартире очень стандартный ремонт: везде белые стены, икеевская мебель, все довольно просто и в минималистичном стиле. Однако свежий вид жилья и панорамные окна добавляют особую радость. И ей это нравится.

Белорусы живут достаточно близко к центру города, но и своих праздников и тусовок тут хватает:

— Так как комплекс от застройщика, здесь постоянно проходят какие-то мероприятия. Недавно был День собак. Повесили объявления в лифте, что все, у кого есть котики, тоже могут прийти и получить бесплатную кошачью траву в подарок, чтобы котам не было обидно. У нас также проводятся всякие фестивали, через дорогу летом по вечерам фильмы показывали. Там сделали сцену деревянную, также выступали артисты со стендапом и музыканты.

О ценах

В Польше, по словам девушки, по сравнению с Беларусью одеваться точно не дороже. Здесь очень много скидок, которых практически не бывает в Беларуси.

— В Польше постоянно сезонные скидки, а в Беларуси днем с огнем не сыщешь. Вроде бы как бы скидки есть, но они не сильно отличаются от остальных цен. А здесь постоянно натыкаюсь на сезонные скидки или распродажу последнего размера.

Что касается, например, той же Zara или H&M, то точно отличается ассортимент, цены такие же или даже меньше. На одежду массмаркета цены примерно одинаковы.

В Варшаве Вике намного больше нравится качество и ассортимент продуктов в магазинах:

— Мы обычно ездили в «Гиппо», конечно, иногда просто было больно смотреть на то, что продается, и на цены. Например, хотели купить спаржу, но в Беларуси она стоила просто каких-то космических цен.

На жизнь пара тратит примерно столько же, сколько тратила в Беларуси:

— Видела летом сравнения цен на чернику и клубнику. Здесь все было дешевле, чем на Комаровском рынке. В Варшаве очень много своих рынков в каждом районе.

Безусловно, рацион стал намного лучше, как мне кажется. Я постоянно покупаю свежую цветную капусту, брокколи, цукини, киви, авокадо. Вот сейчас октябрь, а у нас в холодильнике голубика. Постоянно есть свежие овощи и фрукты. Зелень тоже можно всегда найти в магазинах. Там есть свежая петрушка в лотках, лук, базилик — просто все, что хочешь.

И, например, здесь индейка стоит дешевле курицы. В Беларуси мы ее никогда не покупали. Не сказала бы, что лосось дешевый, но купить его можно везде, и он будет уже нарезанный и подготовленный к готовке.

Хобби

У Глеба из старых увлечений остался картинг, и в Варшаве он на 50% дороже. Из новых — стрельба. В Минске из огнестрельного оружия пострелять проблематично, здесь же это доступно. У Виктории хобби не изменились. В Минске ходила на йогу, но потом наступил коронавирус.

— Я начала заниматься йогой дома, и это не изменилось с переездом в Польшу. Помимо этого я начала ходить в спортзал. Жителям нашего комплекса предоставляется скидка на посещение определенной сети спортзалов. Поэтому за месяц безлимита плачу 90 золотых (20 долларов).

Кроме занятий спортом я читаю, изучаю языки и фотографию. Пока не работаю и есть свободное время. Тут достаточно распространена практика бесплатных дней в музеях, когда вход свободный для всех посетителей. Обычно такие дни выпадают на будни. Я, например, завтра собираюсь в музей, он бесплатный будет.

О путешествиях

— Мы довольно много путешествовали до переезда, а сейчас решили, что это отличная возможность побольше узнать о стране, в которой живем. Ведь в Польше немало мест для внутреннего туризма. Мы уже побывали во Вроцлаве, Гданьске, Закопане и Кракове, а также немного поездили по окрестностям Варшавы.

Хоть мы переехали на свой машине, довольно часто выбираем путешествия на поезде. Здесь они довольно быстрые и удобные. Самый большой минус — это то, что часто они не придерживаются расписания и могут опоздать чуть ли не на час.

Не могу сказать, что мы каждые выходные куда-то выбираемся. Не получается скорее из-за нашей общий лени, чем по каким-то другим причинам. Очень удобно, что летает много лоукостеров, типа Ryanair и Wizzair. Это безусловно огромный плюс. Можно за 10-20 евро улететь в какой-нибудь красивый город Европы, особенно выгодно получается, если попасть на распродажу. Мы так уже слетали в Швейцарию и купили билеты в Рим на ноябрь.

Если говорить о стоимости, то все отталкивается от бюджета на поездку, какое арендовать жилье, где и как питаться. Если простое жилье, это вообще может довольно бюджетно выйти. Чем дальше в Европу, тем больше нужно финансов.

Об акции против войны и диаспоре

Ребята участвовали в акции в самом начале войны России в Украине:

— В марте был марш белорусов, и мы ходили на него. Кроме этой крупной акции мы больше нигде не принимали участие, только разве что в локальных сборах гуманитарной помощи для беженцев, которые проходили в нашем доме.

Честно говоря, я без понятия, как белорусская диаспора выглядит и что она из себя представляет. Для меня диаспора — эфемерное название всех белорусов, которые живут в Польше. Мне кажется, мы, то есть все белорусы в Польше, и есть диаспора. У нас тут есть друзья и знакомые, которые тоже переехали в Варшаву. Мы с ними общаемся, проводим время и с коллегами мужа.

О мечтах

Самое большое желание, по словам девушки, — это, чтобы закончилась война. Когда она закончится, уже можно будет о каких-то планах поговорить:

— Война в какой-то момент парализовала желание что-то делать и, безусловно очень сильно повлияла на восприятие будущего. Мы никогда не рассматривали эмиграцию как поездку с «билетом в один конец». Это было скорее желание попробовать пожить за границей, посмотреть, обрести какой-то опыт.

Чем дольше все происходящее будет продолжаться: чем дольше будет идти война, чем дольше Лукашенко будет оставаться у власти, тем меньше шансов, что мы вернемся в Беларусь, чтобы рожать детей или покупать недвижимость.

Чем дольше это все будет длиться, тем меньше шансов на то, что наше будущее будет связано с Беларусью. Но пока я все еще живу какой-то общей мыслью, что когда-нибудь мы вернемся домой.

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