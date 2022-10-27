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ВСУ уничтожили ангар с большим количеством вражеской бронетехники

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  • 27.10.2022, 16:16
  • 6,666
ВСУ уничтожили ангар с большим количеством вражеской бронетехники

«Вторая армия в мире» превращается в груду металлолома.

Народный депутат Украины и волонтер Юрий Мисягин опубликовал видео, на котором российские военные осматривают большой ангар с десятками единиц своей уничтоженной бронетехники.

Подробности неизвестны, но, очевидно, этот ангар в тылу врага стал целью для западных реактивных систем залпового огня «HIMARS», «MARS II» или «М270».

Оккупант, который снимал видео, жалуется, что «вторая армия в мире» превращается в груду металлолома.

Это уже не первый ангар, где ВСУ удается сжечь достаточно большое количество военной техники ВС РФ.

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