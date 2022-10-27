«Сын сказал, чтоб без короны не возвращалась» 2 27.10.2022, 16:44

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Красивейшая замужняя женщина Европы рассказала о новом титуле, эмоциях и впечатлениях.

Гродненка Лана Глумакова стала победительницей престижного конкурса красоты Mrs Europe Globe 2022. Журналисты издания Блог Гродно связались с коронованной гродненкой через социальные сети, чтобы расспросить ее о новом титуле, эмоциях и впечатлениях. Но вопросов осталось много – и про сам конкурс, и про саму новоявленную королеву Лану Глумакову. На них девушка пообещала ответить сразу, как вернется в Гродно.

По возвращению из Афин ее ждали много событий: принять поздравления от родных и коллег, отметить юбилей собственного салона красоты и провести вечер встречи в гродненском ресторане со всеми желающими увидеть воочию корону гродненской красавицы.

Журналист встретился с титулованной гродненкой и расспросил поподробнее о конкурсе и победе.

— Тяжело ли далось решение об участии в конкурсе, учитывая не самую лучшую ситуацию в мире?

— Решение далось тяжело, скрывать не буду. Я съездила на конференцию в Грецию, которую организовывает основательница конкурса Трейси Кембел. После возвращения оттуда я и получила приглашение участвовать в конкурсе Миссис Европа. Меня, конечно, мучали вопросы и сомнения, насколько это правильно, насколько это уместно проводить конкурсы и участвовать в них в такое время.

Ведь в последнее время мы все живем в каком-то перманентном стрессе и как будто откладываем свою жизнь на потом. Но сколько уже можно откладывать, подумала я тогда. Жизнь одна, и она проходит. И несмотря ни на что надо использовать возможности, которые у тебя появляются.

— Как приняли новость ваши близкие и коллеги?

— Муж сначала без восторга воспринял эту новость, а потом сказал: поезжай. А дети всегда относятся с уважением к моим решениям. Младший сын сказал: без короны не возвращайся, - смеется Лана. - А мама моя привыкла ко всем моим авантюрам и легко их принимает.

— Долго готовились к конкурсу?

— С момента решения об участии в конкурсе и до него самого было три недели. Это очень маленький срок для подготовки. Я оповестила своих сотрудников, что три недели буду недоступна для работы. Нужно было продумать много нюансов: и национальный костюм, и вечерний наряд. Собраться мыслями, понять, как ты должен выглядеть, что должен говорить, выработать линию поведения что ли.

— Кстати, о костюме. Еще будучи в Афинах, вы нам рассказывали, что зал эмоционально его принял. Можно немного подробнее о нем рассказать?

— Мой национальный костюм был создан в кратчайшие сроки талантливым гродненским дизайнером Kate Krikate, ее студией и художницами из Минской студии.

У нас получилась фэшн-вариация на тему: современный наряд с элементами традиционного костюма. Для его создания Катя использовала бахрому, бархат - все это в трендовом силуэте.

Идея, которую заложила в этот наряд дизайнер, это образ аиста - символ счастья, мира и семейного благополучия.

Девушки из @ul.ler украсили костюм традиционной Давид-городской росписью. Здесь преобладает стилизация цветов, которые выполняются живописными мазками, которые придают динамику всему наряду. Этот костюм яркое доказательство тому, что традиции все еще актуальны и востребованы модой.

В этом году местом для проведения Mrs. Europe был выбран старинный рынок в центре Афин - днём там продают продукты, вечером он превращается в модное заведение с рестораном и диджеями.

«Место проведения должно было символизировать хаос, происходящий сейчас в мире, а участницы конкурса - красоту и надежду, которые они несут этому миру», - объясняла такой выбор локации директор конкурса Доктор Трейси.

— А как проходил сам конкурс лично для вас?

— Был сложный график, репетиции были расписаны по минутам. Времени было в обрез. В таком сумасшедшем ритме мы жили несколько дней. В первый вечер мы были все в красном наряде и должны были рассказать о себе в течение одной минуты. Засекали секундомером. Для этого я сделала такую брошюрку, где рассказала о себе и своей деятельности.

— А как вас оценивало вас жюри?

— Смотрели, думаю, на все: что из себя представляет этот человек, насколько он активный. Яркая внешность, думаю, тоже играла роль. Вообще, сложилось впечатление, что за нами наблюдали постоянно. Тебя не оценивали только на сцене. Важно быть интересной личностью, лидером, центром притяжения что ли, неконфликтным человеком…

— А кто был в жюри?

— В жюри были организаторы и победительницы конкурса разных лет. Все они все максимально интересные личности, великодушные, лучезарные.

— Ждали победу?

— В таких конкурсах никогда не можешь быть уверенной в том, что одержишь победу. Я видела много достойных женщин на конкурсе. Все они были яркими красавицами, умными женщинами и интересными личностями. Конкурентки были сильными. И я была абсолютно готова к любому результату. Перед его объявлением я сама для себя решила: если не побеждаю – эта история для меня заканчивается. А если победа будет за мной – значит, это начало красивой истории.

— И как вам сейчас в начале этой истории?

— Я пока не вошла еще в ритм и не осознала все до конца, но что поняла точно так это то, мой титул - большая ответственность. Перед организатором, семьей и близкими. Ведь теперь с этой короной я должна буду поехать на мировой конкурс красоты и представлять Европу.

— В публичной жизни вы – харизматичная, уверенная в себе и очень целеустремленная. А в обычной жизни, какая вы?

— Мне кажется, это вопрос к близким и коллегам, какой они меня видят в обычной жизни. Единственное, что могу сказать наверняка - я люблю людей, общение, стараюсь к каждому относиться с уважением. Есть, правда, вещи, которые я никогда не прощаю: предательство, лицемерие, обман. Если происходит что-то подобное, это повод никогда больше не общаться с таким человеком.

Рядом со мной много профессионалов своего дела, умных, харизматичных личностей, людей с прекрасным чувством юмора - мы вдохновляем друг друга, учимся друг у друга и это прекрасно.

— Что вам помогает двигаться вперед и не сдаваться?

— Я пишу книгу собственной жизни, и она должна быть интересной прежде всего для меня самой. Не могу себе представить, что я заскучала на 527 странице. Мне жизненно необходим драйв, движение, смысл.

— Какие для вас самые важные семейные ценности?

— Главная семейная традиция - это совместные завтраки, обеды на выходных. В силу занятости собраться вместе за одним столом получается нечасто. Еще мы всегда отмечаем все важные даты с мужем, вплоть до дня знакомства, дарим друг другу подарки, делаем сюрпризы.

Залог любви и взаимопонимания на долгие годы это, конечно, взаимоуважение, общие цели, ценности, интересы. Постоянная работа над отношениями.

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