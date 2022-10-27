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«Бизнес громко хлопнул дверью и прищемил синие пальцы»

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  • 27.10.2022, 16:33
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«Бизнес громко хлопнул дверью и прищемил синие пальцы»
иллюстрационное фото

Как белорусы отреагировали на ультиматум ИП.

По всей Беларуси предприниматели отказываются работать и закрывают свои павильоны. ИП протестуют против непонятного механизма ценообразования.

Предприниматели заявили, что ставят свою деятельность на паузу.

Сайт Charter97.org посмотрел, что читатели думают о протесте предпринимателей:

«Всем надо приостановить торговую деятельность. Люди вкладывают свои деньги, оплачивают все поборы, а государство копейки не вкладывает в нас, только придумывают, «как вытянуть больше денег.

Народ обнищал, торговля упала, с их законами все уйдут. Поставщики увеличивают цены. Хотите много — ничего вообще не получите. Грамотеи великие с тупыми мозгами».

«Из России привозить товар можно только по безналичному расчету, цены в России подняли, НДС на ввозимый товар никто не отменял.

Отдельная тема — кассовые аппараты. Кроме себестоимости самого аппарата — ежемесячное обслуживание. Ржавая клеенчатая палатка очень нуждалась в еще большей финансовой нагрузке. Цены не поднимешь выше покупательской способности».

«Система» не прочитала ни одной книги по экономике и предпринимательству».

«Cипатая банда скоро в каждом городе Беларуси получит такие ультиматумы!»

«Бизнес громко хлопнул дверью и прищемил синие пальцы».

«Пора бастовать всем, а не только паре ИПшников. Путину сейчас нет дела до помощи Луке, тотальная забастовка бы реально подкосила последние силы режима».

«Нужно вообще остановить всю страну!! Кроме больниц. И готовиться к народному восстанию! Теперь у нас есть те, кто поможет и не кинут, как в 20м году!»

«Эта власть самозванная и договариваться о чем-то с ней — себя не уважать. Эту власть надо валить, а потом судить всех тех, кто ей служил».

«Синепалый сказал ранее, что ему «вшивые блохи» не нужны. Его интересует только его семья и корона».

«Хватит потакать колхозной диктатуре!» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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