На Херсонщине российское командование «кинуло» мобилизованных

На Херсонщине российское командование «кинуло» мобилизованных2
- 27.10.2022, 16:42
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Их оставляют на правом берегу Днепра.
Российские войска переформатируют подразделения на Херсонщине.
Об этом «Суспильному» рассказала руководитель объединенного координационного пресцентру Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.
РФ оставляет на правом берегу Днепра только что мобилизованных россиян и спешно переправляет на левый берег десантно-штурмовые подразделения.
«Противник пытается заминировать береговую полосу левого берега. Это говорит о том, что они готовятся к наступлению наших сил и осознавая, что он будет мощным, пытаются остановить его любыми способами. Выстраивают рубежи обороны как на правом берегу так и на левом», — рассказала Гуменюк.