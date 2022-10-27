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На Херсонщине российское командование «кинуло» мобилизованных

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  • 27.10.2022, 16:42
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На Херсонщине российское командование «кинуло» мобилизованных

Их оставляют на правом берегу Днепра.

Российские войска переформатируют подразделения на Херсонщине.

Об этом «Суспильному» рассказала руководитель объединенного координационного пресцентру Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

РФ оставляет на правом берегу Днепра только что мобилизованных россиян и спешно переправляет на левый берег десантно-штурмовые подразделения.

«Противник пытается заминировать береговую полосу левого берега. Это говорит о том, что они готовятся к наступлению наших сил и осознавая, что он будет мощным, пытаются остановить его любыми способами. Выстраивают рубежи обороны как на правом берегу так и на левом», — рассказала Гуменюк.

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