Австралийский генерал: ВСУ используют зиму для возвращения контроля над территориями 1 27.10.2022, 16:52

1,064

Есть много способов, как холодная погода может повлиять на военные действия.

История свидетельствует, что зима не останавливает войны, однако, чтобы использовать холод в свою пользу, украинской армии нужно не только запастись теплыми вещами, пишет zn.ua.

В последнее время стало модно сравнивать уже приближающуюся зиму в Украине с советско-финской войной, которая началась в ноябре 1939 года и продолжалась до марта 1940-го. Финны сопротивлялись массивному советскому вторжению в свою страну. И это привело к подписанию мирного соглашения, которое временно приостановило боевые действия.

Но, согласно договоренностям, Финляндия уступила 9% своей территории в пользу СССР. Зимнюю войну в исторической ретроспективе рассматривают как конфликт Давида и Голиафа. Это отличный пример того, как армия в обороне может умело использовать погоду и знание местности, - пишет на своей странице в Twitter генерал армии Австралии в отставке Мик Райан.

«Но это также важный урок для тех, кто следит за войной в Украине. Он говорит, что войны можно вести, а в битвах можно побеждать в экстремальных погодных условиях, даже в разгар зимы», – пишет он.

Стратегии россиян и украинцев предполагают продолжение боевых действий в холодные месяцы. Однако, у них разные подходы. Цель России – затянуть войну на всю зиму и до конца 2023 года. Ключевым элементом для этого станет отправка мобилизованных россиян в Украину для стабилизации фронта. Но наиболее важный аспект в российской стратегии на зиму – это энергетическая война. Райан напоминает, что российские обстрелы уже уничтожили 30% украинских возможностей в производстве электроэнергии. Будут ограничения в обеспечении отопления, трубопроводы будут прорываться. Украинцы столкнутся с целым рядом проблем. Заготовка дров и теплой одежды началась уже давно. Но многие украинцы либо были вынуждены переехать, либо живут в поврежденных домах, что делает их уязвимыми зимой.

Это «блокирование тепла» в наиболее холодные месяцы войны – это умышленная стратегия Путина с целью терроризировать население и надавить на украинское правительство, чтобы оно либо согласилось на прекращение огня, либо еще как-то смирилось с российскими захватчиками. Но украинцы уже продемонстрировали устойчивость и высокую поддержку усилий, направленных на изгнание армии России из страны. Так что вряд ли Путин получит то, чего хочет. Вполне возможно, российский автократ надеялся, что к этому времени его стратегия энергетической войны также повлияет на жителей других стран Европы, зависимых от российских энергоносителей. Однако налаживание новых поставок в сочетании с повышением бережливости и накоплением запасов лишило Путина возможности надавить европейцев, чтобы они сократили свою поддержку Украины. Впрочем, ситуация еще может измениться.

Украинская армия вела упорные бои на протяжении восьми месяцев, чтобы отобрать инициативу у России. По мнению генерала Райана, она захочет продолжить использование импульса, который дали наступление в Харьковской и Херсонской области. И, возможно, украинские военные используют зиму для возвращения контроля над территориями.

Впрочем, будут и серьезные вызовы. Самые холодные месяцы в Украине продолжаются с ноября по март. Температура упадает ниже нуля. Но кроме этого световой день сокращается, а также есть периоды, когда дождей и снегопадов особенно много. В условиях холода солдаты теряют энергию гораздо быстрее, чем в теплое время. Теплая одежда, горячая еда и соответствующие средства защиты – это критически важная составляющая подготовки армии к зиме.

Мобильность – это проблема. Технике на колесной базе особенно непросто передвигаться в холодных и болотистых условиях. Это повлияет на логистическую поддержку обеих армий. Гусеничные машины зимой будут иметь большее преимущество.

«Как у нас в армии говорят о гусеничной технике, ничто не сравнится со способностью самостоятельно прокладывать дорогу», – пишет генерал Райан.

Маскироваться зимой тоже не просто. Листья исчезают. Темно-зеленые цвета, в которые покрашена военная техника, делают так, что машины сильно выделяются на фоне белого снега. Также тепло человеческих тел и техники становится более заметным для тепловизоров и других детекторов в холодных условиях. Однако это может несколько компенсировать тот факт, что зимой становится труднее летать даже беспилотникам.

Райан отмечает, что существует много других способов, как холодная погода может повлиять на военные операции. Но исторические примеры, такие как Арденнская операция во времена Второй мировой войны, Зимняя война, битва за Чосинское водохранилище во время Корейской войны, а также Сиаченский конфликт, свидетельствуют, что зима не останавливает войны.

«Украинцы, которые были умными стратегами и тактиками на протяжении этой войны, могут последовать примеру финнов во время Зимней войны, где главный урок состоит в том, что недостаточно просто адаптироваться к строгой географии. Целью должна быть разработка новых форм оперативного искусства, которые позволят использовать эту географию против плохо подготовленного врага», – пишет генерал Райан.

Он допускает, что украинская армия продолжит подготовку, чтобы получить возможность использовать зиму в свою пользу. Во всяком случае, Украина и Россия продолжат преследовать свои военные цели на протяжении всей зимы, хотя и темпы будут медленнее. Генерал Райан указывает на еще один урок, который можно извлечь из сравнения войн в Украине в 2022 году и Финляндии в 1939-м. Зимняя война 1939-1940 годов на самом деле являлась началом более длительного конфликта между Финляндией и СССР. Фактически этот конфликт продолжался до сентября 1944 года. Его жертвами стали более миллиона человек погибшими, ранеными и пропавшими без вести с обеих сторон. Это неутешительный, но вполне возможный сценарий будущего русско-украинской войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».