Стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов при употреблении кофе и вина 27.10.2022, 16:56

1,130

Медики поделились советами, которые помогут сохранить белоснежную улыбку.

По словам стоматологов, существуют внешние и внутренние типы пятен на зубах. Первые появляются из-за употребления определенных продуктов или курения, а вторые – вследствие воздействия на внутренний слой зубов. При внешних могут помочь советы, о которых мы расскажем ниже, а при внутренних стоит обратиться к услугам стоматологов.

Об этом сообщает Inverse.

Больше всего на белизну зубов влияют кофе, чай (черный и зеленый) и вино, что обусловлено наличием дубильных веществ. После употребления этих напитков специалисты рекомендуют полоскание рта обычной водой.

Помимо этого, для уменьшения урона для зубов можно использовать трубочку. Если же человек выбирает гигиеническое средство для зубов, то ему нужно подойти к этому вопросу ответственно и помнить о двух правилах.

Во-первых, нужно использовать ополаскиватели для рта, где нет хлоргексидина глюконата, потому что они нужны для лечения болезней и могут оставить после себя коричневые пятна. Во-вторых, не нужно выбирать агрессивные отбеливающие зубные пасты (например, с содержанием угля), потому что они могут повредить эмаль.

Помимо упомянутых выше напитков, белоснежной улыбке угрожают специи (в частности, куркума и карри). В случае их употребления не получится бороться с желтизной с помощью гигиенических средств, но, благо, избавиться от пятен можно благодаря профессиональной чистке у специалистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».