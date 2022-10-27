Почему из Беларуси выводят все больше денег 27.10.2022, 17:18

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Объем переводов из страны находится на рекордно высоких уровнях.

Информация о денежных переводах, осуществленных через международные системы денежных переводов за 3 квартал текущего года, оказалась крайне любопытной, пишет телеграм-канал «Нашы грошы». За июль-сентябрь 2022 года посредством все еще действующих систем переводов из Беларуси было отправлено рекордные $79,4 млн, а поступило в страну только $59,3 млн. До этого переводы в страну традиционно превышали те, что уходили за ее пределы.

Переводы из Беларуси находятся на крайне высоком уровне со 2-го квартала, когда ограничения на перемещение капиталов начали вводиться как в отношении Российской Федерации, так и самой Россией. Это существенно изменило потоки международных переводов в регионе и ожидаемо затронуло Беларусь. В результате объем переводов из Беларуси во 2-м квартале увеличился к 1-му кварталу в 1,9 раза с $40,8 млн до $78,0 млн, а в 3-м квартале 2022 года еще немного вырос.

Переводы в Беларусь, напротив, существенно упали в 3-м квартале к итогам 2-го квартала текущего года – со $115,2 млн до $59,3 млн. Таким образом, ситуация в 3-м квартале характеризуется существенным превышением вывода средств из Беларуси через международные системы денежных переводов над их поступлением в страну. Объем переводов из страны находится на рекордно высоких уровнях, а поступления переводов в страну – на рекордно низких.

Ситуация в Беларуси и вокруг нее способствует выводу средств: спад производства, ухудшение делового климата, санкции, токсичность экономики. Вдобавок играет роль переезд значительного числа квалифицированных специалистов и релокация целых бизнесов. Причем эту тенденцию замедляют санкции: возможностей по переводам средств за рубеж становится меньше. Однако дестабилизация финансовой системы в регионе даже в условиях этих ограничений приводит к росту переводов в оставшиеся доступными директории. Одновременно снижается поток средств, пересылаемых в Беларусь.

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