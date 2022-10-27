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СБУ внедрилась в ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления

  • 27.10.2022, 17:29
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СБУ внедрилась в ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления

Он был одним из тех, кто скрывал информацию о возможном вторжении россиян со стороны Крыма.

Служба безопасности Украины внедрилась в ряды ФСБ, чтобы задержать бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал и.о. главы спецслужбы Василий Малюк.

«Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы», – рассказал он.

Детали дела он не стал разглашать, так как все еще идет следствие.

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