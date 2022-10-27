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Российский певец Витас напал на чиновника

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  • 27.10.2022, 17:39
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Российский певец Витас напал на чиновника

У российского госслужащего — химический ожог роговиц обоих глаз.

В отношении российского певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК, наказывается арестом до полугода или лишением свободы на срок до двух лет), пишет «Медуза».

В правоохранительных органах, артист подозревается в том, что распылил содержимое газового баллончика в лицо посетителя караоке-клуба в центре Москвы.

Сейчас Витас отпущен под подписку о невыезде. Информацию о возбуждении уголовного дела также подтвердил адвокат певца Сергей Жорин: «Он [Витас] уже дал объяснения сотрудникам полиции в ходе доследственной проверки». От других комментариев адвокат отказался.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября на Садовой-Кудринской улице. Агентство «Москва» пишет, что пострадавший — 38-летний москвич, сотрудник министерства труда и социальной защиты РФ — в результате нападения получил химический ожог роговицы и конъюктивы обоих глаз.

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