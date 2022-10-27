«Устроили охоту»: десантники ВСУ уничтожили замаскированную бронетехнику врага 1 27.10.2022, 17:55

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Видеофакт.

Десантники Вооруженных сил Украины устроили охоту и уничтожили скрытую бронетехнику российских оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам военных, оккупанты пытались скрыть свою технику от украинских разведчиков, но все равно получили точные удары артиллерии ВСУ.

«На юге Украины артиллерией одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины эффективно уничтожено скрытую бронетехнику врага вместе с экипажем», – говорится в описании к видео.

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