«Устроили охоту»: десантники ВСУ уничтожили замаскированную бронетехнику врага

«Устроили охоту»: десантники ВСУ уничтожили замаскированную бронетехнику врага1
- 27.10.2022, 17:55
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Видеофакт.
Десантники Вооруженных сил Украины устроили охоту и уничтожили скрытую бронетехнику российских оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По словам военных, оккупанты пытались скрыть свою технику от украинских разведчиков, но все равно получили точные удары артиллерии ВСУ.
«На юге Украины артиллерией одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины эффективно уничтожено скрытую бронетехнику врага вместе с экипажем», – говорится в описании к видео.