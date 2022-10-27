закрыть
27 октября 2022, четверг, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Устроили охоту»: десантники ВСУ уничтожили замаскированную бронетехнику врага

1
  • 27.10.2022, 17:55
  • 3,164
«Устроили охоту»: десантники ВСУ уничтожили замаскированную бронетехнику врага

Видеофакт.

Десантники Вооруженных сил Украины устроили охоту и уничтожили скрытую бронетехнику российских оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам военных, оккупанты пытались скрыть свою технику от украинских разведчиков, но все равно получили точные удары артиллерии ВСУ.

«На юге Украины артиллерией одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины эффективно уничтожено скрытую бронетехнику врага вместе с экипажем», – говорится в описании к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский