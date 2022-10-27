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До +16°С ожидается в Беларуси 28 октября

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  • 27.10.2022, 18:03
До +16°С ожидается в Беларуси 28 октября

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Небольшие дожди и до плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 28 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов.

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