До +16°С ожидается в Беларуси 28 октября 2 27.10.2022, 18:03

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Небольшие дожди и до плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 28 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».