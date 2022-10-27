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Сенат Казахстана выступил за амнистию участников зимних протестов

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  • 27.10.2022, 18:08
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Сенат Казахстана выступил за амнистию участников зимних протестов

Верхняя палата парламента Казахстана приняла законопроект об амнистии.

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг, 27 октября, принял законопроект об амнистии участников январских протестов. Документ предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести, а также снятие судимости с лиц, уже отбывших наказание, передает DW.

Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предполагается сокращение сроков. При этом под амнистию не подпадают лица, совершавшие пытки, а также «террористы, экстремисты, рецидивисты и организаторы беспорядков», следует из документа.

«Мы рассматриваем эту меру как акт гуманизма со стороны общества и государства», - подчеркнул спикер Сената Маулен Ашимбаев. Политик выразил надежду, что подобные события больше не повторятся в стране.

На подпись президенту Токаеву

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил проект закона 19 октября. Для определения круга лиц, подпадающих под амнистию, инициаторы установили временной промежуток с 4 по 7 января. Теперь документ должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

Протесты и беспорядки в Казахстане в январе 2022 года

В начале января 2022 года в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, позднее переросшие в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах прошли погромы, нападения на административные здания, отделения полиции и магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город республики - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, свыше 4500 человек получили ранения. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек.

Президент Казахстана отправил правительство в отставку и ввел в республике чрезвычайное положение. По просьбе Токаева в страну 6 января прибыл вооруженный контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для помощи «в преодолении террористической угрозы». В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

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