Число платных парковок вырастет в Минске 4 27.10.2022, 18:17

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Названы улицы, где парковки станут платными.

Стало известно, что в Минске платных парковок станет больше. Названы места в столице, где собираются ввести платные парковки. Об этом рассказал директор государственного учреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов, передает belarus.kp.ru.

По словам Филиппова, введение платных парковок позволяет разгрузить Минск.

— При введении платной парковки возникает сразу 25-30% свободных мест. Человек понимает, что надо ехать в город и надо платить, лучше разместить машину на перехватывающей стоянке и сесть на общественный транспорт, - сказал Филиппов.

И добавил, что по этой причине идет снижение нагрузки на город, а также уменьшение числа пробок, улучшается и экологическая ситуация.

Вместе с тем, Филиппов озвучил, где в Минске планируют ввести платные парковки.

— В настоящее время планируется введение парковок в районе площади Победы — это улицы Коммунистическая, Киселева, — улица Освобождения, улица Обойная, улица Шорная, продление улицы Раковской, улицы Долгобродской, улицы Вокзальной, - уточнил он.

Филиппов заметил, что цены за парковку на данный момент не планируют увеличивать. На текущий момент решается вопрос введения отдельного тарифа по закрытой парковке на улице Толбухина, но пока только рассматривается, поэтому говорить об этом рано.

Отмечается, что на сегодняшний день цена в Минске за один час парковки составляет 1 рубль. Исключение составляет лишь центральная часть города: там первый час парковки стоит 5 рублей, а каждый последующий — 2 рубля.

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