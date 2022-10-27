Лукашенко соврал, что носит только белорусскую одежду 6 27.10.2022, 18:37

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Диктатор часто появляется перед камерами в зарубежных брендах.

Принимая 27 октября с докладом о ситуации в отрасли легкой промышленности председателя концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину, Александр Лукашенко заострил внимание на том, какую одежду хотят купить и носят жители страны и он сам.

— Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства, — сказал Лукашенко.

Лукашенко также обратил внимание на то, что предпочитают покупать жители страны.

— Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции, — подчеркнул он.

Лукашенко публично соврал даже на тему одежды, так как диктатор часто появляется перед камерами в импортной продукции.

Charter97.org решил напомнить, в каких зарубежных брендах ходит узурпатор.

Известно, что во время первого президентского срока Лукашенко ходил в костюме от итальянского модного дома Brioni.

В 2008 году Лукашенко отправился в поле в ремне французского бренда Hermes, который стоит в районе 800 долларов.

В 2009 году Лукашенко давал интервью Михаилу Гусману для программы «Формула власти» и показал свое умение косить траву. Диктатор был одет в серый свитшот Nike.

В августе 2011 года диктатор в Шкловском районе засветился в рубашке-поло итальянской марки Corneliani.

В сентябре 2018 года Лукашенко копал картошку на своем участке в белой майке французского бренда Lacoste.

В феврале 2019 года Лукашенко отправился в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, во время трехдневного визита они катались на горных лыжах. Диктатор был в одежде японской марки Descente.

Что касается головных уборов, то диктатор предпочитает хоккейные шлемы от Nike/Bauer, а в 2015 году на субботнике Лукашенко трудился в кепке американской компании Under Armour.

Любит Лукашенко и дорогие часы. На руках диктатора часто можно увидеть часы Patek Philippe Calatrava 5120J-001 стоимостью почти 20 тысяч долларов. У узурпатора есть еще одни часы «Патек Филипп» — они немного отличаются от уже известных; скорее всего, это модель Patek Philippe Calatrava ref. 5119J стоимостью около 14 тысяч долларов. Также журналисты видели на его руке часы марки Vacheron Constantin, скорее всего, линейки Geneve, цена на модели которой колеблется от 15 до 20 тысяч долларов.

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