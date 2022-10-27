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Китай внезапно заявил о готовности «договориться» с США на условиях взаимной выгоды

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  • 27.10.2022, 18:40
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Китай внезапно заявил о готовности «договориться» с США на условиях взаимной выгоды

Накануне Байден также заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Пекином.

Китай готов работать с США, чтобы найти общий язык во благо обеих сторон. Об этом 27 октября сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное телевидение.

По его данным, перед возможной встречей с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в ноябре в Индонезии глава КНР Си Цзиньпин заявил, что «готов работать с США, чтобы найти пути взаимопонимания в пользу обеих стран».

На заседании Национального комитета по американо-китайским отношениям он заявил, что, как крупные державы, Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связи и сотрудничество. Это поможет обеспечить стабильность и определенность в мире, говорится в сообщении.

Reuters обращает внимание, что Си недавно был переизбран на третий срок в качестве лидера правящей Коммунистической партии Китая.

Накануне Байден также заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Пекином.

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