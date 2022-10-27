В Москве стало больше обменников, где принимают белорусские рубли 27.10.2022, 18:52

В августе 2022 года обменять белорусские рубли в РФ можно было лишь в одном отделении «Сбера».

В Москве увеличилось число обменников, где принимают белорусские рубли. Если в августе 2022 года обменять белорусские рубли можно было лишь в одном отделении «Сбера» в Москве, то к середине октябре таких точек стало пять, сообщает «Минск-Новости».

Отмечается, что пять точек «Сбера» в Москве, где можно поменять белорусские рубли, находятся на следующих улицах: Земляной вал, Сретенка, Вавилова, Большая Якиманка, Славянский бульвар.

Кроме того, белорусские рубли можно также продать в отделении, которое находится в шаговой доступности от Белорусского вокзала на улице Лесной в Москве.

Вместе с тем, обменять российские на белорусские рубли и белорусские на российские можно в аэропорту Домодедово, а также в семи городах Московской области: Подольске, Пушкино, Дмитрове, Мытищах, Королеве, Сергиеве Посаде и Щелково.

Помимо «Сбербанка», услуги по обмену начали предоставлять еще три банка: «Юнистрим» (1 отделение), «НДБанк» (2 отделения) и «Трансстройбанк» (5 отделений). А еще с белорусской валютой работают около 10 частных обменных пунктов.

Отмечается, что на сегодняшний день в России проживает около 466 тысяч белорусов.

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