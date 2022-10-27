Путин о ядерном ударе: Мы только намекали, ничего не говорили 27.10.2022, 18:57

При этом президент РФ заявил, что пока ядерное оружие существует, то всегда будет опасность его применения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения. Также он сказал, что только намекал на возможный ядерный удар.

Об этом он заявил во время выступления на «Валдае».

«Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Первое. Второе — цель сегодняшней суеты вокруг ядерных угроз и применения ядерного оружия очень примитивна. Вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на нейтральные или дружественные страны заканчивается ничем, и они ищут аргументы, чтобы убедить дружественные нам или нейтральные государства в том, что надо всем вместе противостоять России», - заявил Путин.

«Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры», – заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла тренировочный ядерный удар по полигону на Камчатке. Эти учения представляются как отработка удара в ответ на действия условного противника.

Отметим, сегодня Путин лично заговорил о «грязной бомбе», сделав несколько абсурдных заявлений об Украине.

Также США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине.

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