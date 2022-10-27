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Бег Быка по кругу

  • 27.10.2022, 19:17
Бег Быка по кругу

Как хоккейное «Динамо» ставит привычную пьесу абсурда.

Минское «Динамо», которое выступает в КХЛ, проваливает сезон. Команда не дотягивает даже до зоны плей-офф, несмотря на ряд благоприятных обстоятельств. Крэйга Вудкрофта пока не уволили, но 26 октября в тренерский штаб «Динамо» вошел известный в прошлом игрок сборной Беларуси Александр Андриевский. Самое интересное, что это уже третье появление Быка, как называют специалиста, в клубе. Объясняем, почему такое хождение по кругу выглядит нелепо. Это колонка спортивной редакции «Зеркала».

Камбэк с отсрочкой

Ряды «Динамо» Бык официально пополнил третий раз. Хотя очередной камбэк мог быть намного раньше. Давайте восстановим хронологию.

В минском «Динамо» Андриевский закончил игровую карьеру и начал тренерскую в сезоне-2006/07. Александр был помощником Любомира Поковича, а потом Эдуарда Занковца. Тогда КХЛ еще не существовала. По итогам того сезона «зубры» стали чемпионами Беларуси.

Вскоре «Динамо» заявилось в КХЛ. Во втором сезоне Андриевский, срочно вызванный из «Гомеля», сменил у руля команды неожиданно уволенного Глена Хэнлона. В плей-офф «зубры» не попали, но могли похвастаться выигрышем Кубка Шпенглера.

Андриевский остался в «Динамо», но уже в роли ассистента. По ходу сезона-2012/13 Бык был вновь призван на роль главного тренера вместо Кари Хейккиля. Но плей-офф белорусской команде не покорился.

Следующий сезон Андриевский начинал в качестве рулевого «зубров». Однако сам был уволен в ноябре. Таким образом, второй приход Быка в «Динамо» растянулся на четыре года.

Интересно, что после того увольнения в 2013-м клуб остался должен Андриевскому. Дело затянулось на несколько лет, сторону тренера приняла даже Торгово-Промышленная палата России. В итоге КХЛ взяла на себя обязательства принудить «Динамо» погасить долг.

И вот теперь будет новый камбэк. Хотя еще три с половиной года назад именно Андриевского рассматривали на роль сменщика Андрея Сидоренко. Динамовский офис даже согласовал кандидатуру Быка в НОК, а клубная пресс-служба сделала о тренере подборку комплиментарных высказываний.

Но договориться с Андриевским не сумели. Он не согласился с идеями руководства по комплектованию состава (предполагалось наличие не более одного вратаря-иностранца и шести полевых игроков, не считая россиян). В результате позвали Крэйга Вудкрофта, который завершил сезон на последнем месте в лиге.

За чертой плей-офф

Вудкрофта тогда не уволили, а в следующих двух сезонах команда выполняла задачу-минимум — выход в плей-офф. Но теперь на лавке с канадцем будет тренер, который уже отвык от роли ассистента. В российских клубах КХЛ Андриевский руководил «Адмиралом», «Сибирью» и «Сочи». Похоже, Вудкрофту дают таким образом понять: любая новая осечка станет поводом для перестановок.

Как же канадец допустил подобное?

Главная причина, конечно, на поверхности — результаты. В 22 матчах команда набрала всего 22 очка и к вечеру 27 октября даже не попадала в зону плей-офф. «Динамо» находилось на девятом месте, опережая только совсем слабый ХК «Сочи» и китайский «Куньлунь», который продолжает базироваться в России и комплектоваться с миру по нитке.

И не сказать, что на «зубров» навалились травмы или есть другие конкретные причины фиаско. Просто система Вудкрофта засбоила. В команде по-прежнему 14 легионеров, несмотря на призывы МИД Канады покинуть территорию России и Беларуси. Сборным этих стран путь на международную арену закрыт, поэтому «Динамо» может совершенно не отвлекаться на нужды национальной команды. Минские рестораны тоже продолжают работать и радовать голодные желудки иностранцев.

Вудкрофт справедливо сетовал на перенос домашнего матча с «Ак Барсом» из Минска, где был запланирован провластный концерт, в Казань. Но как раз в той поездке динамовцы выглядели бодро, набрав в двух матчах в Казани три очка из четырех возможных. Провальный отрезок был с 24 сентября по 15 октября: всего одна победа в десяти матчах.

«Вудкрофт не сильно доверяет людям»

Глубинная причина неудач видится в том, что Вудкрофту позволили прибрать к рукам едва ли не всю власть. Когда канадец в 2019-м возглавил «Динамо» во второй раз (первый раз, отработав сезон, был уволен в 2017 году), то опальный Дмитрий Басков, занимавший на тот момент должность гендиректора «зубров», сказал: «Рядом с таким специалистом [Вудкрофтом] необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Помимо блестящей игровой карьеры, о которой мы все знаем, Грабовского отличает умение индивидуально работать с хоккеистами, совершенствовать их навыки, оттачивать мастерство, что он демонстрировал, проводя многочисленные тренинг-кэмпы. Потенциал Грабовского-тренера очень велик, и мы обязаны дать ему возможность этот потенциал раскрыть».

Но по ходу прошлого сезона Михаил покинул штаб «Динамо». Затем пришел черед и другого ассистента Вудкрофта — Андрея Мезина.

Вот что говорил в сентябре этого года тренер по ОФП Алексей Дашкевич, который успел побыть помощником канадца:

— Вудкрофт не сильно доверяет людям, с которыми работает бок о бок. Крэйг считает, что существует только его сфера ответственности, и делиться полномочиями ни с кем не склонен. В общем, есть у канадца определенная авторитарность. Отсутствуй она, думаю, команда в прошлом сезоне получила бы большую пользу от нашего взаимодействия. Поэтому, считаю, ему стоит лучше коммуницировать и больше доверять коллегам.

Редкий случай, когда в белорусском хоккее выносят сор из избы. И если в масштабах страны негативный эффект от «определенной авторитарности» виден не сразу, то в спорте результат быстро расставляет все по местам.

Замкнутый круг

Андриевский — тоже не возможная панацея, если Вудкрофта все же отправят в отставку. История показывает, что белорусу дважды не удалось выправить в «Динамо» крен. Последнего значимого результата в тренерской карьере Бык добился в сезоне-2016/2017, когда вывел «Адмирал» в плей-офф второй год подряд.

Но дело не только в Андриевском. Почему до сих пор в Минске не работал Андрей Скабелка, востребованный в России и Казахстане? Где те самые белорусские наставники «новой формации»?

Вудкрофт, напомним, (пока) руководит командой во второй раз. Дважды был в «Динамо» Андрей Ковалев: ассистентом и главным тренером (в сезонах-2014/15 и 2015/16), а потом снова ассистентом (в сезоне-2018/19). Дважды увольняли из «Динамо» (в чемпионате Беларуси и КХЛ) словака Любомира Поковича.

Одни и те же тренеры ходят в «Динамо» по кругу. И главное, результат не улучшается. Иногда клуб попадает в плей-офф и вылетает в первом раунде, иногда никуда не попадает, иногда затевает «перестройку». Это представление с заранее предсказуемым финалом удивляет, скорее, только частотой повторения показов.

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