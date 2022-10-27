Военный эксперт: Россия попытается подставить Беларусь под ядерный удар Западу 8 27.10.2022, 19:27

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Николай Сунгуровский

Фото: telegraf.com.ua

У РФ есть возможность перебросить ядерное оружие в нашу страну.

Если Россия перебросит ядерное оружие в Беларусь в рамках совместной группировки войск или хотя бы объявит об этом, задача Запада усложнится, поскольку объектом потенциального ответного удара может стать белорусская территория. Такое развитие событий в интервью «НВ» не исключил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Он напомнил, что в Беларуси уже создано организационное ядро, готовящее плацдарм для приема основного контингента российских войск. Целью может являться наземное наступление на Ровенскую и Волынскую области, чтобы перерезать потенциальные транспортные коридоры поставок западной помощи Украине.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что не прочь получить от России и ядерное оружие.

«Думаю, что РФ этим воспользуется. Дело в том, что для так называемой совместной группировки войск Лукашенко никто. Там будет свой командующий, и в рамках этой группировки у России есть возможность перебросить ядерное оружие или сделать вид, что она его перебросила, или просто объявить об этом», — считает Сунгуровский.

Уже были сообщения о возможности переоборудования белорусских истребителей Су-25 под авиационные ракеты, способные нести ядерное оружие, отметил он.

«И это усложняет процесс принятия решений Западом. А по кому наносить ответный удар [в случае применения тактического ядерного оружия]? Скорее всего, Россия попытается подставить Беларусь, чтобы по ней наносили ответный ядерный удар, а не по российской территории», — сказал эксперт.

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